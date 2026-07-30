La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 30 de julio se tiene previsto una movilización del colectivo Las Tonantzin a las 9:20 horas en los juzgados de Doctor Lavista, ya que exigen justicia para víctima y que la presunta responsable sea juzgada conforme a la ley.

Amigos del Refugio Franciscano se concentrarán a las 10 horas en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, exigen una investigación pronta, exhaustiva y transparente de los hechos ocurridos en el Refugio Franciscano el pasado 20 de julio del presente año, cuando presuntamente hombres encapuchados armados ingresaron al predio con el objetivo de causar destrozos.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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El grupo Vida para Todas estará a las 13:30 horas en los juzgados del Reclusorio Femenil de Santa Martha, acudirán en apoyo a los familiares de una mujer víctima de desaparición forzada y feminicidio, así como para exigir que se dicte una sentencia ejemplar y se imponga la pena máxima a las personas presuntas responsables de estos hechos.

Otro grupo protestará a las 13 horas en el Monumento a la Revolución, para exigir la búsqueda inmediata del defensor ambiental desaparecido el 15 de julio, en la localidad de Agua Fria de los Azufres, municipio de Hidalgo en el estado de Michoacán.

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Comité Ciudadano del Agua de San Pedro Atocpan se reunirá a las 17:30 en el Deportivo "Momoxco" de San Pedro Atocpan, solicitan la realización de una verificación en campo, en coordinación con personal de SEGIAGUA.

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El Movimiento Antorchista de México se manifestará durante el día en la Torre del Caballito en inconformidad por la presunta falta de diálogo y atención por parte de las autoridades de la Alcaldia Xochimilco.

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La Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco se reunirá en las Oficinas de Concertación Politica del Gobiermo de la Ciudad de México, exigen la suspensión de provectos inmobiliarios que, a su consideración, han sido desarrollados sin un proceso de consulta con la comunidad.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

LL