La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una muy buena noticia que durante el segundo trimestre de 2026, aumentó el PIB oportuno 1.5%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La mandataria atribuyó este crecimiento al impulso de la minería, agricultura, ganadería y pesca en México.

“Muy buena noticia, en este caso aumentó mucho la producción primaria, el sector primario que tiene que ver con agropecuario, minería, en la producción tiene que ver tanto con si hay más producción en volumen, como si aumentan los precios. En particular, el precio del oro, la plata han ido incrementándose, eso también contribuye”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 30 de julio, la mandataria mostró la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), donde el PIB oportuno aumentó 1.5% a tasa trimestral y 2.1% en la anual; las actividades primarias aumentaron 3.3% de forma trimestral a 7.3% anual; mientras que las secundarias se incrementaron 1.6% y 0.8% y las terciarias 1.5% y 2.5%, respectivamente.

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“El sector primario aumentó de manera muy muy importante y el terciario también, que son los servicios estos dos son los que han movido. Y en el caso de la manufactura que venía cayendo un poco, prácticamente se contuvo esa caída. Y el crecimiento del segundo trimestre es 1.5% trimestral y si esto se hace anual, es 2.5% anual, muy buena noticia”, reiteró esta mañana.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo también destacó que algunas obras públicas tendrán un mayor impulso durante el segundo semestre de 2026, pues la “obra pública y construcción son unos de los motores más grandes para el desarrollo económico”.

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“La Vivienda para el Bienestar y las obras públicas van a tener un impulso mayor en el segundo semestre y eso va a ayudar mucho”, señaló Sheinbaum Pardo.

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