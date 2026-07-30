La demanda global de transporte aéreo, medida en pasajeros por kilómetro transportados, disminuyó 1.7% en junio con respecto a junio de 2025, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés)

Mientras que la capacidad total de las aerolíneas, medida en asientos por kilómetro disponibles, disminuyó un 1.3 % interanual.

Y el factor de ocupación de los aviones fue de 84.2%, 0.4 puntos porcentuales menos respecto a junio de 2025.

La IATA atribuyó esta caída a una menor demanda de vuelos en China, Estados Unidos y Japón, y a la débil, aunque repuntando, demanda internacional de las aerolíneas de Medio Oriente.

Si bien el desempeño en Medio Oriente mejoró, las renovadas tensiones no favorecerán la recuperación de la región, y el efecto dominó del aumento de los precios del combustible seguirá repercutiendo en los viajeros con tarifas aéreas más elevadas.

“La gente sigue viajando, lo que constituye una importante contribución al crecimiento económico mundial.

[Publicidad]

“Sin embargo, no cabe duda que estabilizar la situación en Medio Oriente y normalizar el suministro de petróleo mejoraría las perspectivas para las aerolíneas, las economías y las sociedades de todo el mundo”, dijo Willie Walsh, director general de la IATA, en un comunicado.

Transporte aéreo por regiones

La demanda internacional cayó un 0.9 % con respecto a junio de 2025, mientras que la demanda nacional se contrajo un 3% respecto a junio del año anterior.

Las aerolíneas norteamericanas experimentaron una disminución de la demanda de 1% interanual. La capacidad disminuyó un 0.7% y el factor de ocupación fue del 87%, 0.3 puntos porcentuales menos respecto a junio de 2025.

[Publicidad]

En América Latina, las aerolíneas lograron incrementar su demanda un 3.5% contra junio de 2025 y la capacidad de las aerolíneas aumentó 6.3%; mientras que el factor de ocupación se ubicó en 81.6%.

En tanto, las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un aumento interanual de la demanda de 0.4 %. La capacidad disminuyó un 1.1% y el factor de ocupación fue de 84%, 1.3 puntos porcentuales más respecto a junio de 2025.

El menor crecimiento se debió a que algunas aerolíneas redujeron sus rutas de corta distancia por el aumento del precio del combustible.

[Publicidad]

Las aerolíneas europeas experimentaron un aumento interanual de la demanda de 1.5 %.

La capacidad aumentó 2% interanual y el factor de ocupación fue de 87.1%, unos 0.5 puntos porcentuales menos respecto a junio de 2025.

El crecimiento en el corredor Europa-Asia fue de 11%, el más rápido entre todos los principales corredores de rutas internacionales.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc