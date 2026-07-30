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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló hipocresía del PRI y del PAN por no cerrar filas en la defensa de las y los migrantes en Estados Unidos, ante las muertes y abusos a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).
En su conferencia mañanera de este jueves 30 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el apoyo para las y los connacionales tendría que ser automático.
“Es parte de la hipocresía, la verdad, porque la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos debe ser conjunta”, declaró.
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La Mandataria federal refirió que incluso hubo en una iniciativa en la se juntaron todos los partidos en el caso del Senado, no así la Cámara de Diputados.
“Entonces, no tendría por qué ser un asunto de, ni de debate la solidaridad, el apoyo, el reconocimiento a nuestros paisanos y paisanas pues tendría que ser automático”, expresó.
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