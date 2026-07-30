El universo de BTS y la gastronomía se vuelven a encontrar con un lanzamiento que promete hacerte saborear uno de los postres más populares de los mercados callejeros surcoreanos.

La marca de galletas Oreo y la icónica banda de K-pop unieron fuerzas para traer a México su esperada colaboración de edición limitada, ofreciendo a los fans una experiencia que combina el sabor tradicional de la galleta con el fenómeno cultural más relevante de la música actual.

En su primera colaboración global dentro del mundo de los snacks, las galletas fueron creadas en conjunto por BTS y dedicadas especialmente a su fandom: ARMY.

Esta edición especial les rinde un homenaje incorporando, por primera vez, obleas teñidas en el emblemático color morado de la agrupación.

Además, sorprende con un sabor inspirado en el hotteok, el tradicional panqueque relleno de azúcar morena y canela.

Leer también: Los mejores restaurantes de comida coreana en la CDMX

[Publicidad]

Diseños coleccionables y un mensaje oculto para ARMY

Para celebrar sus 13 años de trayectoria, la agrupación surcoreana diseñó grabados exclusivos estampados directamente sobre las galletas.

Oreo x BTS Edición Limitada llegan al mercado mexicano en dos versiones coleccionables: una presentación que incluye 13 grabados y otra con nueve diseños únicos.

Entre los grabados diseñados por la banda destacan los nombres de los integrantes (Jin, Suga, RM, J-Hope, V, Jimin y Jungkook), el icónico light stick oficial (Army Bomb) y una sorpresa muy especial: tres galletas que, al juntarse, forman un mensaje oculto para el fandom.

[Publicidad]

Ambas presentaciones estarán disponibles con opciones de relleno cremoso en crema blanca y crema combinada blanca con beige.

“La colaboración entre Oreo y BTS es un ejemplo perfecto de cómo podemos fusionar nuestro sabor icónico con fenómenos culturales que resuenan profundamente con las nuevas generaciones.

“Estamos emocionados de traer esta edición limitada a México, ofreciendo una probadita de la cultura coreana y una oportunidad de celebrar su pasión por BTS de una manera deliciosa y divertida", destacó Cristian Calabrese, vicepresidente de Marketing de Mondelēz México.

[Publicidad]

Las galletas cuentan con obleas en color morado, grabados conmemorativos y un sabor inspirado en el hotteok, tradicional panqueque coreano. Foto: Cortesía de Mondelēz México.

¿Dónde comprar las galletas Oreo de BTS?

Las piezas de edición limitada estarán disponibles a partir del 14 de agosto en tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia y tienditas de la esquina en todo el país por tiempo limitado.

Para conocer los puntos de venta oficiales y dinámicas exclusivas para ARMY en México, te sugerimos consultar los canales oficiales de la marca:

Facebook: @OreoMex

X (antes Twitter): @Oreo_MX

TikTok: @Oreo_MX

Instagram: @Oreo_Mexico

Leer también: Así es la cocina coreana en México

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters