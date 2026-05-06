La fiebre por BTS ya inunda la Ciudad de México, y es que el grupo de K-pop conformado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook está listo para presentarse en el Estadio GNP los próximos 7, 9 y 10 de mayo como parte de su gira mundial ARIRANG.

Parte de los rituales de sus fans, conocidas como ARMY, es experimentar y recrear los pasatiempos y cosas favoritas de los integrantes. La comida no es la excepción.

Por eso en Menú, te presentamos algunos de los platillos favoritos de BTS para que te animes a pedirlos en algunos de los restaurantes coreanos que hay en CDMX.

El ramyeon es favorito de todos. Foto: Freepik





¿Cuál es la comida favorita de BTS?

Si algo ha demostrado ARMY, es que la pasión por el septeto se extiende más allá de su música. Los integrantes se han vuelto famosos por crear recetas y compartir un momento tan íntimo pero cotidiano como lo es la comida.

Los fans han intentado recrear y probar algunos de los platillos como una forma de acercarse más a sus artistas favoritos. Si bien, cada integrante tiene su propio gusto, hay dos comidas coreanas que los siete comparten: el samgyeopsal y el ramen.

El samgyeopsal es la famosa parrillada coreana, cuyo ingrediente principal es la panceta de cerdo. Usualmente se sirve junto con lechuga y acompañamientos llamados banchan como el kimchi, una preparación fermentada a base de verduras (usualmente de col china) y chile ají coreano.

Samgyeopsal es la famosa parrillada coreana, cuyo ingrediente principal es la panceta de cerdo. Foto: Subagus Indra para Unsplash

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Mientras que el ramen, conocido en Corea como ramyeon, son los conocidos fideos instantáneos, que destacan por su fuerte sabor picante.

Estos son los platillos que les gusta comer a cada integrante de BTS:

RM: no le gustan los mariscos, por eso sus favoritos son el samgyeopsal, el kalguksu (fideos de harina en caldo con verduras como papas, calabacín, puerro y alga seca) y el jajangmyeon (fideos de trigo con salsa de frijoles negros coreanos, carne y verduras picadas).

Jin: es un aficionado a la pesca, así que prefiere los mariscos. Su comida favorita son los fideos fríos naengmyeon y el mulhoe, una sopa de mariscos o pescado crudo con un caldo sazonado frío.

SUGA: es conocido por estar abierto a probar cualquier platillo, pero entre sus favoritos son las costillas marinadas en salsa agridulce con verduras, conocidas como galbi.

J-hope: uno de los platillos que más le gusta es el kimchi jjigae, una sopa a base de col china fermentada, tofu, carne y verduras.

El Kimchi jikae es una una sopa a base de col china fermentada, tofu, carne y verduras. Foto: @jcomp en Freepik

Jimin: uno de sus favoritos es el tteokbokki, pastel de arroz salteado con pasta de chile rojo, pasteles de pescado y verduras. Pero no cualquiera, sino el que prepara Jungkook.

V: ha mencionado en varias ocasiones que su comida favorita es la que cocina Jungkook, uno que menciona constantemente es el makguksu, fideos de alforfón servidos con aceite de perilla.

Jungkook: le gusta el japchae (fideos de camote con verdura, carne y soja) y el kimbap de tuna, que consiste en una platillo a base de arroz al vapor e ingredientes diversos, enrollados en alga seca y cortados en rodajas.

El Tteokbokki es pastel de arroz salteado con pasta de chile rojo, pasteles de pescado y verduras. Foto: @jcomp en Freepik





¿Dónde comer los platillos favoritos de BTS en CDMX?

Si asistes a los conciertos de Bangtan en CDMX, probablemente quieras incluir en tu itinerario una visita a un restaurante coreano.

Estos son algunos de los establecimientos que te recomendamos visitar y que su menú incluyen algunos de los platillos favoritos del famoso grupo de K-pop:

The Hanshik

Dirección: Liverpool 42, Cuauhtémoc, 06660 Ciudad de México, CDMX

IG: @hansik_koreanbbq

Goguinara

Dirección: C. Génova 20-Local 1, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

IG: @goguinaramx

Min Sok Chon

Dirección: Florencia 45, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Sorú Restaurante Coreano

Dirección: Londres 227, Juárez, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 CDMX

IG: @soru_restaurante_coreano

Comida coreana. Foto: danutm para Unsplash

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