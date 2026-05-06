BTS en México: saludo del grupo de K-Pop desde Palacio Nacional desata avalancha de memes; así reaccionaron las ARMY

La presencia de BTS en México como parte de su gira internacional "ARIRANG", desató la locura entre el fandom ARMY este miércoles 6 de mayo, tras el anuncio de la visita de la banda surcoreana a Palacio Nacional, donde dedicaría un saludo especial a sus fans.

En punto de las 17:07 horas la banda integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se asomó desde un balcón del recinto junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde cerca de 50 mil ARMYS esperaban a sus ídolos.

Entre los gritos de la multitud, en redes sociales rápidamente se generó una ola de reacciones con decenas de memes cargados de buen humor, mientras da inicio la cuenta regresiva para los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros.

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BTS en Palacio Nacional acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Saludo de BTS en Palacio Nacional desata avalancha de memes

Con el sonido de la alerta sísmica, por el simulacro que hubo horas antes y el entusiasmo de los fans, los usuarios en redes sociales no pudieron negar que la boy band vivió por primera vez situaciones que solo se pueden ver en México.

Los mejores memes que dejó BTS en el Palacio Nacional. Foto: Redes Sociales

Con los integrantes de la agrupación hablando en español, el instinto patriótico se desbordó en la red.

Los mejores memes que dejó BTS en el Palacio Nacional. Foto: Redes Sociales

Muchos internautas aseguraron que el momento del saludo se sintió así:

بتس وهم طالعين شرفه القصر الثقافي يحيون الارمي : pic.twitter.com/NWgGerFPc2 — Tima‏ ⁷ (@tinyjimine13) May 6, 2026

Otro de los momentos aclamados por los usuarios fue la seña de J-Hope, la cual fue comparada con el corazón que el expresidente, Enrique Peña Nieto dedicó hace unos años.

Los mejores memes que dejó BTS en el Palacio Nacional. Foto: Redes Sociales

Ante el intenso calor, elementos del cuerpo de bomberos lanzaron agua para refrescar a las fans que esperaron durante horas por ver a la banda.

Los mejores memes que dejó BTS en el Palacio Nacional. Foto: Redes Sociales

Entre la empapada y el enfrentamiento por la merch oficial a las afueras del Estadio GNP Seguros, definitivamente fue un día complicado para los fans de BTS.

Los mejores memes que dejó BTS en el Palacio Nacional. Foto: Redes Sociales

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