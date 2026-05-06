Niño dibuja álbum Panini del Mundial y se vuelve viral; video desata ternura en TikTok

La fiebre mundialista se apoderó de chicos y grandes con la llegada del álbum Panini del Mundial 2026, el cual reúne a las 48 selecciones que competirán para obtener la codiciada Copa de la FIFA.

Sin embargo, para muchos aficionados del fútbol no es posible costear la inversión que requiere formar esta colección, sobre todo para los más pequeños. En ese sentido, un niño se acaba de volverse viral al compartir su creatividad en TikTok y dibujar su propio álbum del Mundial.

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Álbum Panini para la Copa del Mundo 2026. Foto: Especial

Niño dibuja álbum Panini del Mundial y se vuelve viral

El usuario @creativo_huggy01 se volvió tendencia en la plataforma al demostrar que la imaginación no tiene límites, pues sólo necesitó de un par de hojas y lápices de color para iniciar su proyecto.

En la portada sobresale la Copa del Mundo y un patrón colorido alrededor, igual al diseño de Panini. Al reverso, el pequeño colocó en primer plano, un espacio para la selección mexicana con recuadros numerados para colocar las estampas.

En el video menciona que en su proceso también incluirá a las demás selecciones, cada una con espacio para dos stickers especiales. Asimismo, enseñó un prototipo de sobre, el cual también va con los colores similares a la portada del álbum.

La creatividad del pequeño se volvió viral y actualmente su video supera 1 millón de reproducciones en TikTok, desatando ternura entre los usuarios, quienes rápidamente se ofrecieron a cooperar para que el niño compre el álbum. Cabe mencionar que la cuenta oficial de Panini México comentó el video, indicando que estaban interesados en enviarle un kit especial.

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