La espirulina ha sido apodada como el “matcha mexicano” no sólo por su color, sino también por las propiedades que ofrece, por su percepción como superalimento y hasta por su modo de consumo.

Y aunque en composición no son lo mismo, esta microalga (que en realidad es una cianobacteria) es apreciada desde la época prehispánica. Anteriormente, los mexicas la recolectaban del Lago de Texcoco y la consumían como alimento nutritivo.

Así que si quieres conocer sus beneficios, en Menú te los compartimos a detalle.

¿Qué es la espirulina?

De acuerdo con un artículo de la revista médica Tua Saúde, la espirulina es una cianobacteria de tonalidad azul verdosa que se vende en distintas presentaciones: cápsulas o polvo.

Su principal atributo es que es rica en proteínas, fibra, contiene vitaminas (K, E, B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, pequeñas cantidades de B6 y folato), así como minerales (principalmente hierro) y antioxidantes.

Además, tiene un sabor “terroso” o ligeramente marino, por eso muchas personas la mezclan con frutas o jugos. Y esa es otra de sus ventajas, que puede integrarse a múltiples preparaciones.

A pesar de que es nutritiva, los expertos advierten que no es mágica ni sustituye una alimentación equilibrada. En realidad, debe verse como un complemento.

La espirulina se puede añadir a jugos y smoothies. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los beneficios de la espirulina?

Previene enfermedades cardiovasculares

Gracias a sus antioxidantes, la espirulina puede evitar la absorción del colesterol LDL o "malo" en el intestino, lo que ayuda a reducir los niveles de grasa en sangre.

Y por esto mismo, favorece el aumento del colesterol HDL o "bueno", previnindo infartos, arteriosclerosis, accidentes cerebrovasculares e hipertensión.

Combate la anemia

Dado a que la espirulina tiene un alto porcentaje de hierro, puede prevenir enfermedades como la anemia, pues hay que recordar que éste es un mineral esencial para la producción de la hemoglobina.

Asimismo, se encarga de que la proteína de los glóbulos rojos transporte mayor oxígeno a la sangre.

Disminuye el azúcar en sangre

La Academia Española de Nutrición y Dietética señala que dicho alimento contiene compuestos antioxidantes como la ficocianina, que ayudan a reducir la inflamación.

Esto es relevante porque la inflamación crónica está ligada a la resistencia a la insulina, y al disminuirla el cuerpo puede usar mejor la glucosa.

Previene la obesidad

Otro de los efectos de la espirulina es prolongar la sensación de saciedad, por lo que ayuda a combatir la obesidad debido a su aporte de fibra. Al mismo tiempo, eso favorece la digestión.

El envejecimiento prematuro

Finalmente, sus antioxidantes disminuyen el daño celular que ocasionan los radicales libres, así que puede ser auxiliar en el cuidado de la piel.

La espirulina se puede consumir en cápsulas. Foto: Unsplash

¿Cómo consumir espirulina?

El modo de consumo no es complicado; en cápsulas, únicamente se ingieren como suplemento alimenticio. Pero en polvo, la espirulina puede añadirse a bebidas simples o jugos, licuados y smoothies.

Simplemente, procura no exceder la dosis. El mismo artículo de la revista Tua Saúde recomienda no rebasar la dosis de 10 g al día, lo que equivale a una cucharadita pequeña.

Recuerda que antes de integrar cualquier alimento a tus comidas, es importante que consultes a un médico.

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