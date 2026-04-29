Máximo, el restaurante liderado por los chefs Lalo García y Gabriela López, presentará este próximo Día del Niño el menú colaborativo "Máximo por la Niñez" en alianza con Save the Children.

Todas las ventas generadas durante la jornada (comidas y cenas) serán donadas a esta organización internacional que vela por las infancias en situación de vulnerabilidad.

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Restaurante Máximo. Fotos: instagram @maximobistrot





¿Qué chefs participarán en Máximo por la Niñez?

Para hacer esto posible, chefs invitados como Óscar Segundo y Xrysw Ruelas, del restaurante Xokol en Guadalajara; Jorge León, del restaurante Alfonsina en Oaxaca; Claudia Sántiz, de Kokono’ en Chiapas; Gustavo Macuitl, de Macuitl Molino en Puebla, y Fabián von Hauske, de Wildair en Nueva York, participarán a lo largo del día para crear platillos especiales como parte del menú de Máximo.

La idea es que todos los platillos sean únicos, por lo que solamente serán preparados y servidos durante ese día. Sin embargo, las propuestas se integrarán al menú a la carta de Máximo, para que los comensales puedan ordenarlas de manera individual o en conjunto a través de un menú de degustación que reunirá todas las creaciones de los chefs invitados en un solo recorrido.

"Estos cocineros son parte del futuro de México y, sobre todo, guardianes de recetas y técnicas ancestrales de nuestro país. Este encuentro busca compartir ese trabajo y convertirlo en apoyo para la niñez. Como embajador de Save the Children, quiero seguir impulsando iniciativas que generen recursos para esta causa", platica el chef Lalo García.

Más allá de la experiencia gastronómica que los asistentes vivirán en Máximo, la idea general de este encuentro es utilizar la cocina como un vehículo de cambio que puede generar un impacto positivo.

"Esta colaboración se integra a las acciones que el restaurante impulsa para fortalecer su vínculo con la comunidad y reafirmar que la hospitalidad también puede ser un espacio de empatía, responsabilidad y compromiso social", explica Máximo que, además, está celebrando su aniversario número 15.

Chefs participantes "Máximo por la Niñez". Fotos: cortesía





¿Cómo asistir al evento de Máximo por la Niñez?

Si deseas participar en "Máximo por la Niñez", puedes hacer tu reserva directamente a través de la plataforma OpenTable o al teléfono 55 5264 4291.

Máximo

Dirección: Álvaro Obregón 65 bis, colonia Roma Norte

Instagram: @maximobistrot

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