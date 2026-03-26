En Oso Restaurante, la narrativa culinaria encuentra un eco natural en la riqueza de Baja California Sur, donde el mar y el desierto dialogan, tanto por el espacio en el que se ubica como por los ingredientes de sus platillos.

Dentro de esta región, conocida por su cocina de producto y su respeto por lo esencial, la propuesta del restaurante se construye a partir de la pureza: ingredientes protagonistas, técnica precisa y una estética que despierta emociones.

Ubicado en La Paz, ciudad donde el Mar de Cortés define el pulso cotidiano, ofrece un espacio íntimo y acogedor, con los alimentos al centro listos para convertirlos en una experiencia única entre amigos, parejas y familia.

Oso Restaurante. Foto: Cortesía Oso Restaurante

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Un spot gastronómicamente propositivo

Oso Restaurante se siente como una extensión contemporánea del espíritu bajacaliforniano: una cocina que honra el origen, pero que lo traduce en un lenguaje refinado, íntimo y profundamente sensorial.

Bajo la dirección del Chef Alejandro Villagomez, quien también dirige otras propuestas culinarias en La Paz como Quemadero, Azotea y Nemi, el menú de Oso se construye a partir de la inmediatez del producto: pescados frescos y alimentos de temporada.

“Definiría la cocina de Oso como una cocina de comfort food muy personal. Es un recopilado de platillos que nacen del gusto, de la memoria y de la intuición, más que de una línea rígida o de una sola tradición”, señala.

La carta es creativa, con porciones bien presentadas y un estilo fine dining relajado. Los platillos se preparan con técnicas influenciadas por la cocina mediterránea y europea moderna -integrando elementos como la burrata, gravlax y tartar-, pero con toques actuales y con productos del mar como protagonistas, entre ellos, zamburiñas, mejillones, trucha salmonada, macarela y atún.

Al respecto, añade “Hay una base clara de inspiración europea y mediterránea, pero siempre reinterpretada desde el contexto en el que estamos: Baja California Sur. Eso hace que la cocina tenga también una presencia muy marcada de producto local, sabores mexicanos y una libertad creativa que nos permite no encasillarnos”.

Cada creación se sirve al centro de la mesa, o en las barras pequeñas que se funden en la intimidad del restaurante, ofreciendo la posibilidad de compartir los diferentes dips y entradas. Aquí se come a ritmo lento, como el mismo ambiente que distingue a las calles de La Paz.

Oso Restaurante. Foto: Cortesía Oso Restaurante

Los imperdibles de Oso Restaurante

En su cocina hay una fuerte presencia de productos locales. “Utilizamos ostiones y pesca fresca de la región, así como vegetales orgánicos de zonas como El Pescadero y Miraflores: zanahorias, betabeles, hojas aromáticas, entre otros. También incorporamos ingredientes muy representativos del lugar, como la damiana, una hierba endémica de la región que nos permite conectar la cocina con el territorio de una forma más auténtica y con identidad”, puntualiza Alejandro Villagomez.

Cuando se visita por primera vez, el Chef recomienda probar el MezcalOso, un cóctel con mezcal espadín infusionado con panal de abeja y cítricos, que refleja el carácter del establecimiento; se sirve en un vaso cristalino con hielo picado. Asimismo, sugiere probar los Negronis, que toman protagonismo en la barra.

El restaurante también ofrece opciones clásicas como Martini, Aperol Spritz, Old Fashioned y Manhattan. De igual manera, el vermut ocupa una posición especial en la carta, siendo estrella de tragos como el Cocchi, Antica Fórmula, Punt e Mes y Barolo Chinato.

Para comer, el Chef destaca la tártara de res con ostiones ahumados, que combina intensidad y frescura; las mollejas de res con aligot y chimichurri, un plato muy reconfortante y profundo; y de postre, el MelOso, un bizcocho de miel con crema de limón y damiana porque “cierra la experiencia con un guiño muy claro al territorio”.

Aunque el menú no cambia constantemente, algunos de los platillos sí tienen variaciones, como la pasta del día. El resto de las propuestas para “picar” contemplan los LatOsos (aperitivos estilo tapas con pan de masa madre), ensalada de arúgula, berenjena frita, braseado de res, entre otras.

Oso Restaurante. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

La experiencia sensorial en Oso Restaurante

Oso Restaurante es un lugar con identidad clara: cocina contemporánea con enfoque en producto y estética; principalmente, apuesta por una experiencia sensorial más que tradicional y esto se observa tanto en la presentación de los platillos y cócteles como en la decoración del sitio.

“Nace inspirado en los bistrós europeos, espacios pequeños, íntimos y con mucha personalidad, donde lo importante es la experiencia cercana y sin pretensiones. Desde el inicio quisimos crear un lugar al que la gente pudiera venir tanto a tomar una copa de vino y picar algo, como a tener una cena completa”, señala el Chef al cuestionarlo sobre la inspiración detrás del proyecto.

Todo —desde los platos hasta la iluminación y el montaje— está pensado para verse atractivo, pero especialmente para crear cercanía entre la cocina y el comensal, generando una dinámica abierta, honesta y viva.

Y añade, “Desde la escala del lugar, la cercanía con el equipo, la manera en la que se sirve y se cocina, hasta la selección de platillos, todo está pensado para ser honesto y coherente. Eso genera una experiencia distinta dentro de la ciudad, más íntima, más libre y muy enfocada en el disfrute”.

Su ambiente íntimo y elegante es ideal para una cita, una ocasión especial o simplemente para vivir esa experiencia, más allá de solo comer.

Datos importantes

Oso Restaurante se localiza en Revolución 1450, Zona Comercial, 23000, La Paz, Baja California Sur.

Para visitarlo se necesita reservación, online o por medio de su teléfono 612 205 4365, ya que se trata de un establecimiento pequeño.

Abre de lunes a sábado en un horario de 18:00 a 23:00 horas.

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