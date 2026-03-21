También conocida como grenetina, la gelatina sin sabor de numerosos postres como mousses, pannacottas y cheesecakes. Sin embargo, es posible consumirla sola a manera de snack saludable.

Aunque su sabor no es agradable para todos los paladares, este alimento resulta por demás benéfico para el cuerpo y en Menú te explicamos por qué.

La gelatina natural puede integrarse fácilmente a la dieta diaria sin aportar un alto contenido calórico. Foto: Freepik

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¿Qué contiene la gelatina natural?

De acuerdo con el sitio especializado News Medical Today, en la gelatina destacan dos componentes principales:

Colágeno: el consumo de esta proteína mejora la apariencia de la piel, incrementa la resistencia de los huesos y los tendones, regenera los cartílagos y ayuda a la cicatrización de heridas.

Aminoácidos como la glicina, prolina e hidroxiprolina: indispensables para la salud articular, la piel y la digestión.

Gracias a los anteriores nutrientes, comerla puede traer los siguientes beneficios:

1. Combatir el estreñimiento

La gelatina sin sabor también aporta fibra, que se activa por medio del agua, y es necesaria para incrementar el movimiento de los intestinos, absorber los nutrientes y regular los jugos gástricos.

2. Mejorar el sistema inmunológico

Al contener prolina, aminoácido que proviene sus proteínas naturales, refuerza el sistema inmunológico. Y es que este nutriente genera anticuerpos que protegen de enfermedades respiratorias.

3. Regular el sueño

Para las personas que sufren de insomnio, o que su ciclo de sueño está alterado, el consumo de la gelatina sin sabor puede ser benéfico por el aporte de glicina.

Según un artículo de la revista de salud Elsevier, la glicina es otro aminoácido que combate el estrés y la ansiedad, lo que permite irse a la cama sin tantas preocupaciones y obteniendo un sueño más profundo.

4. Mejorar la apariencia de las uñas y el cabello

La queratina es una proteína presente en la gelatina sin sabor; su principal función es regenerar y reparar la piel, el cabello y las uñas, haciéndolas lucir saludables.

5. Promover la hidratación

La gelatina está hecha principalmente de agua y de colágeno, así que aporta abundantes líquidos al cuerpo.

Pero pesar de ello, no debe convertirse en la única fuente de hidratación; se recomienda acompañar su consumo con frutas como la sandía o naranja.

La gelatina sin sabor alivia los problemas de estreñimiento. Foto: Unsplash

La gelatina natural es un alimento sencillo pero con propiedades interesantes para la salud. Por esta misma razón se ha convertido en una opción popular dentro de dietas equilibradas, especialmente para personas que buscan mejorar su bienestar de manera sencilla y accesible.

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