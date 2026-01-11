Siendo la base de muchos postres dulces, e incluso de otros platillos como el caldo de huesos, la gelatina es un alimento que esconde numerosos beneficios para el bienestar integral.

Hay muchas razones para consumirla en su estado natural y hoy en Menú te las enlistamos todas.

La gelatina natural puede integrarse fácilmente a tus comidas. Foto: Freepik

¿De dónde se obtiene la gelatina?

Popular por su consistencia suave, comúnmente la gelatina se consume a manera de postre y en otros casos se integra a planes de alimentación saludable porque es rica en colágeno, aminoácidos, y minerales como el calcio, magnesio y fósforo.

Sin embargo, detrás de sus cualidades como la diversidad de sabores y colores, la gelatina natural aporta varios beneficios incluso cuando se consume de manera cotidiana.

El secreto para obtenerlos es comer gelatina natural, es decir, grenetina. De acuerdo con el portal nutricional WebMD, este alimento se produce a partir de los tejidos como huesos, cartílagos y piel de los animales, y es esencial para diversos sistemas del cuerpo.

La forma más común de obtenerla, según señala el portal NZProtein, es a partir de productos de origen porcino o bovino. A través del tratamiento térmico, el colágeno se libera y se transforma en gelatina; y al enfriarse, forma una estructura gelatinosa.

No obstante, para muchas personas, la gelatina natural resulta insípida, por lo que comercialmente se le añaden azúcares, edulcorantes y sabores artificiales. Aunque, como lo mencionamos anteriormente, lo ideal es consumirla por sí sola.

La gelatina se obtiene a partir del colágeno presente en huesos, cartílagos y piel de animales. Foto: Freepik

¿Qué nutrientes aporta la gelatina natural?

Si bien su versión natural puede parecer simple, la gelatina guarda diversos nutrientes que vale la pena aprovechar; por ejemplo, el sitio especializado WebMD señala que en una sola cucharada hay 10 calorías, además de:

6 g de proteína

0 g de grasas

2 g de carbohidratos

2 g de azúcar

Además, consumirla de manera regular permite obtener una pequeña porción de los requerimientos diarios de minerales como hierro, calcio, potasio y fósforo, así como 8 de los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo no produce.

¿Cuáles son los beneficios de comer gelatina natural?

Pese a su color y apariencia, el consumo de gelatina aporta diversos beneficios y uno de ellos, señala el portal WebMD, es que sus proteínas pueden contribuir al fortalecimiento de la pared intestinal, al ayudar a la formación del revestimiento mucoso protector del intestino.

A lo anterior se suma su contenido de ácido glutámico, aminoácido que puede proteger la pared intestinal de daños y prevenir el intestino permeable.

Por otro lado, la revista médica Túa Saúde detalla que, gracias a su contenido de colágeno, puede contribuir a retrasar el envejecimiento prematuro, pues es una proteína fundamental para la regeneración de tejidos y que también actúa como un amortiguador natural entre los huesos.

Gracias a su contenido de agua, la gelatina puede contribuir a la hidratación del organismo. Foto: Freepik

Asimismo, su aporte de lisina contribuye al fortalecimiento de los huesos y mejora la capacidad del cuerpo para absorber calcio, lo que puede ayudar a prevenir la pérdida ósea.

Otro beneficio de comerla es que puede ser una aliada para el aumento de masa muscular, debido a que sus proteínas son esenciales para la contracción y formación de los músculos, así como favorecer su mantenimiento y crecimiento.

Por si fuera poco, el mismo artículo de la revista Túa Saúde indica que comer gelatina de manera frecuente puede:

Promover la hidratación, debido a su alto contenido de agua que mantiene el equilibrio de líquidos en el organismo.

Incrementar la saciedad de manera temporal, ya que su contenido de agua puede disminuir el apetito y facilitar el control del peso.

Regular los niveles de azúcar en sangre gracias a la glicina, aminoácido incluso beneficioso para personas con diabetes tipo 2.

Consumida en su forma natural y sin azúcares añadidos, la gelatina es una opción práctica y versátil para complementar la alimentación diaria.

