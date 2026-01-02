Más Información
Esta ocasión, la Revista del Consumidor incluyó la receta de un platillo tan reconfortante como saludable: champiñones en su jugo. Este platillo, inspirado en un clásico de la cocina jalisciense, es todo lo que necesitas para sobrevivir a los días de frío y en Menú te compartimos la receta.
Esta receta de la chef Natalia Delgado retoma la idea de la famosa carne en su jugo, y crea algo igual de sabroso, pero con la gran ventaja de que es más ligero y económico.
Profeco menciona que “este platillo es nutritivo y equilibrado; gracias a los champiñones, los frijoles y las hierbas, ofrece proteína vegetal, fibra, antioxidantes y energía, especialmente en días fríos”.
¿Cómo hacer champiñones en su jugo?
Aquí te dejamos la receta de la chef Natalia Delgado. Rinde 6 porciones y tiene un costo promedio de $237, según Profeco. ¿La mejor parte? Está lista en tan solo 45 minutos.
Ingredientes
- ½ kg de champiñones limpios y rebanados en láminas
- 3 cucharaditas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de salsa inglesa
- 1 diente de ajo picado
- ½ bloque de tofu firme
- 2 cucharadas de salsa de soya
- Una cucharada de miel de maple
- 1 cucharadita de romero seco
- 1 cucharadita de consomé de vegetales en polvo
- Una pizca de pimienta negra molida
- Sal al gusto
- 8 chiles güeros
- 1 manojo de cebollas cambray
- ½ kg de frijoles cocidos con laurel
Para la salsa
- ½ kg de tomatillo cocido
- 1 chile jalapeño cocido
- 4 chiles serranos cocidos
- 2 dientes de ajo
- ½ cebolla cocida
- 1 manojo de cilantro
- 8 tazas de agua
- 2 cucharadas de consomé de vegetales en polvo
Para servir
- Rábanos picados
- Limones
- Cebolla y cilantro picados
- Tortillas de maíz
- Chile y cebolla cambray asados
Preparación
- En una cacerola grande, agrega el aceite y los champiñones y sofríe por dos minutos. Después, agrega el ajo picado, la salsa inglesa y salpimienta. Mezcla, apaga y reserva.
- Presiona el bloque de tofu para extraerle la mayor cantidad de agua. Sécalo con unas servilletas y desmorónalo con las manos. En una sartén a fuego medio, agrega dos cucharaditas de aceite de oliva y el tofu; cocina hasta que se dore. Después, agrega el romero, el consomé de vegetales, la salsa de soya, la miel de maple y salpimienta. Incorpora muy bien, cocina de cinco a siete minutos, apaga y reserva.
- Licúa los tomatillos, los chiles, la cebolla, los ajos, el cilantro y el consomé con el agua.
- En una cacerola, incorpora los champiñones, la salsa y los frijoles. Mezcla, rectifica la sazón, deja que hierva y tapa.
- En una sartén con aceite, asa los chiles güeros y las cebollas cambray, sazona y deja que se doren. Rectifica la sazón del guiso de champiñones. Cuando estén listos los chiles, incorpóralos a los champiñones, tapa, baja la flama y cocina por 10 minutos más.
- Para emplatar, sirve con el tofu, el cilantro, la cebolla, los rábanos picados, un chile y cebolla asados y limón. Acompaña con tortillas de maíz.
- ¡Disfruta!
