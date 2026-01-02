Más Información

Extranjero reacciona a su primer sismo en CDMX y se viraliza en TikTok: cuestiona el uso del bolillo para el susto

Beca Rita Cetina 2026: ¿cuáles son los requisitos para el registro? Sigue el paso a paso

Sismo de 6.5 en CDMX: ¿cómo revisar tu casa tras un temblor fuerte? Esto dice la UNAM

VIDEO: el impactante movimiento del Ángel de la Independencia durante el sismo de 6.5 en CDMX

Superluna de enero 2026: esta es la hora exacta de la primera Luna llena del año en México

Esta ocasión, la Revista del Consumidor incluyó la receta de un platillo tan reconfortante como saludable: champiñones en su jugo. Este platillo, inspirado en un clásico de la cocina jalisciense, es todo lo que necesitas para sobrevivir a los días de frío y en te compartimos la receta.

Esta receta de la chef Natalia Delgado retoma la idea de la famosa carne en su jugo, y crea algo igual de sabroso, pero con la gran ventaja de que es más ligero y económico.

Foto: Unsplash.
Profeco menciona que “este platillo es nutritivo y equilibrado; gracias a los champiñones, los frijoles y las hierbas, ofrece proteína vegetal, fibra, antioxidantes y energía, especialmente en días fríos”.

¿Cómo hacer champiñones en su jugo?

Aquí te dejamos la receta de la chef Natalia Delgado. Rinde 6 porciones y tiene un costo promedio de $237, según Profeco. ¿La mejor parte? Está lista en tan solo 45 minutos.

Ingredientes

  • ½ kg de champiñones limpios y rebanados en láminas
  • 3 cucharaditas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de salsa inglesa
  • 1 diente de ajo picado
  • ½ bloque de tofu firme
  • 2 cucharadas de salsa de soya
  • Una cucharada de miel de maple
  • 1 cucharadita de romero seco
  • 1 cucharadita de consomé de vegetales en polvo
  • Una pizca de pimienta negra molida
  • Sal al gusto
  • 8 chiles güeros
  • 1 manojo de cebollas cambray
  • ½ kg de frijoles cocidos con laurel

Foto: Feepik.
Para la salsa

  • ½ kg de tomatillo cocido
  • 1 chile jalapeño cocido
  • 4 chiles serranos cocidos
  • 2 dientes de ajo
  • ½ cebolla cocida
  • 1 manojo de cilantro
  • 8 tazas de agua
  • 2 cucharadas de consomé de vegetales en polvo

Para servir

  • Rábanos picados
  • Limones
  • Cebolla y cilantro picados
  • Tortillas de maíz
  • Chile y cebolla cambray asados

Preparación

  • En una cacerola grande, agrega el aceite y los champiñones y sofríe por dos minutos. Después, agrega el ajo picado, la salsa inglesa y salpimienta. Mezcla, apaga y reserva.
  • Presiona el bloque de tofu para extraerle la mayor cantidad de agua. Sécalo con unas servilletas y desmorónalo con las manos. En una sartén a fuego medio, agrega dos cucharaditas de aceite de oliva y el tofu; cocina hasta que se dore. Después, agrega el romero, el consomé de vegetales, la salsa de soya, la miel de maple y salpimienta. Incorpora muy bien, cocina de cinco a siete minutos, apaga y reserva.
  • Licúa los tomatillos, los chiles, la cebolla, los ajos, el cilantro y el consomé con el agua.
  • En una cacerola, incorpora los champiñones, la salsa y los frijoles. Mezcla, rectifica la sazón, deja que hierva y tapa.
  • En una sartén con aceite, asa los chiles güeros y las cebollas cambray, sazona y deja que se doren. Rectifica la sazón del guiso de champiñones. Cuando estén listos los chiles, incorpóralos a los champiñones, tapa, baja la flama y cocina por 10 minutos más.
  • Para emplatar, sirve con el tofu, el cilantro, la cebolla, los rábanos picados, un chile y cebolla asados y limón. Acompaña con tortillas de maíz.
  • ¡Disfruta!

