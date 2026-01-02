Esta ocasión, la Revista del Consumidor incluyó la receta de un platillo tan reconfortante como saludable: champiñones en su jugo. Este platillo, inspirado en un clásico de la cocina jalisciense, es todo lo que necesitas para sobrevivir a los días de frío y en Menú te compartimos la receta.

Esta receta de la chef Natalia Delgado retoma la idea de la famosa carne en su jugo, y crea algo igual de sabroso, pero con la gran ventaja de que es más ligero y económico.

Foto: Unsplash.

Profeco menciona que “este platillo es nutritivo y equilibrado; gracias a los champiñones, los frijoles y las hierbas, ofrece proteína vegetal, fibra, antioxidantes y energía, especialmente en días fríos”.

¿Cómo hacer champiñones en su jugo?

Aquí te dejamos la receta de la chef Natalia Delgado. Rinde 6 porciones y tiene un costo promedio de $237, según Profeco. ¿La mejor parte? Está lista en tan solo 45 minutos.

Ingredientes

½ kg de champiñones limpios y rebanados en láminas

3 cucharaditas de aceite de oliva

2 cucharadas de salsa inglesa

1 diente de ajo picado

½ bloque de tofu firme

2 cucharadas de salsa de soya

Una cucharada de miel de maple

1 cucharadita de romero seco

1 cucharadita de consomé de vegetales en polvo

Una pizca de pimienta negra molida

Sal al gusto

8 chiles güeros

1 manojo de cebollas cambray

½ kg de frijoles cocidos con laurel

Foto: Feepik.

Para la salsa

½ kg de tomatillo cocido

1 chile jalapeño cocido

4 chiles serranos cocidos

2 dientes de ajo

½ cebolla cocida

1 manojo de cilantro

8 tazas de agua

2 cucharadas de consomé de vegetales en polvo

Para servir

Rábanos picados

Limones

Cebolla y cilantro picados

Tortillas de maíz

Chile y cebolla cambray asados

Preparación

En una cacerola grande, agrega el aceite y los champiñones y sofríe por dos minutos. Después, agrega el ajo picado, la salsa inglesa y salpimienta. Mezcla, apaga y reserva.

Presiona el bloque de tofu para extraerle la mayor cantidad de agua. Sécalo con unas servilletas y desmorónalo con las manos. En una sartén a fuego medio, agrega dos cucharaditas de aceite de oliva y el tofu; cocina hasta que se dore. Después, agrega el romero, el consomé de vegetales, la salsa de soya, la miel de maple y salpimienta. Incorpora muy bien, cocina de cinco a siete minutos, apaga y reserva.

Licúa los tomatillos, los chiles, la cebolla, los ajos, el cilantro y el consomé con el agua.

En una cacerola, incorpora los champiñones, la salsa y los frijoles. Mezcla, rectifica la sazón, deja que hierva y tapa.

En una sartén con aceite, asa los chiles güeros y las cebollas cambray, sazona y deja que se doren. Rectifica la sazón del guiso de champiñones. Cuando estén listos los chiles, incorpóralos a los champiñones, tapa, baja la flama y cocina por 10 minutos más.

Para emplatar, sirve con el tofu, el cilantro, la cebolla, los rábanos picados, un chile y cebolla asados y limón. Acompaña con tortillas de maíz.

¡Disfruta!

