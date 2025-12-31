Cocinar pavo durante estas fechas es todo un reto, ya que suele convertirse en el platillo principal de la mesa. Aunque la cantidad de su carne puede parecer abrumadora de preparar, seguir recomendaciones sobre el uso de la temperatura adecuada puede simplificar la tarea.

Por lo anterior, hoy en Menú te contamos a cuántos centígrados debes meterlo al horno, además de otros consejos prácticos que te ayudarán en la preparación de este platillo para Año Nuevo.

La preparación previa es clave para que el pavo al horno conserve su sabor y textura. Foto: Freepik

¿Qué se debe hacer antes de hornear el pavo?

La receta del pavo consta de varios pasos clave y de no seguirse correctamente pueden derivar en un platillo seco y poco apetitoso. Y quizá no lo imaginabas, pero los procesos previos al horneado son tan importantes como la cocción.

Uno de esos pasos, y que influye directamente en la calidad de la carne, es la descongelación correcta. El sitio especializado Erudus señala que, dependiendo del tamaño, el pavo puede tardar entre tres y cinco días en descongelarse adecuadamente.

La regla general es dejar transcurrir entre 10 y 12 horas por cada kilogramo de peso del ave. Posteriormente basta con refrigerarlo.

Ya al momento de empezar a cocinarlo, el pavo se debe sacar del refrigerador al menos 30 minutos antes, lo que permite que la carne alcance una temperatura adecuada y evita que se encoja al entrar en contacto con el calor.

Otras consideraciones importantes para la manipulación previa de este alimento son:

No lavar la carne de pavo cruda, ya que se corre el riesgo de dispersar gérmenes y bacterias sobre superficies de trabajo, utensilios y ropa.

Salar el pavo uno o dos días antes de cocinarlo es una técnica eficaz para reducir el consumo de sodio.

Para lograr una carne aún más jugosa, se puede preparar una salmuera con agua caliente, azúcar moreno disuelto y sal marina; una vez fría y con hielo, se tiene que sumergir el pavo por 4 horas.

Frotar la piel del pavo con aceite o mantequilla ayuda a mantener la humedad y favorece una textura más jugosa.

Un pavo bien preparado comienza desde la correcta descongelación antes del horneado. Foto: Freepik

Una vez que el pavo está sazonado y, en su caso, relleno, las últimas consideraciones antes de hornearlo tienen que ver con la disposición de los ingredientes en la bandeja.

El portal Erudus indica que si se agregan verduras, como zanahorias, se deben colocar en el fondo de la charola y el pavo encima. Esto evita que la carne se pegue, mejora la cocción y previene que el ave se cueza en exceso con el calor.

¿A qué temperatura hornear el pavo?

Ahora llega el momento de cocinar el pavo. Usar las temperaturas adecuadas es clave para lograr una carne jugosa y bien cocida. Entre las recomendaciones principales, el blog Sr. Cooper Meats Ltd sugiere no olvidar precalentar el horno.

La temperatura ideal para este proceso es de 180 °C. Una vez alcanzada, es necesario colocar el ave sobre una rejilla y dentro de una bandeja grande para hornear. De tal modo que el aire caliente podrá circular alrededor y esto producirá una cocción homogénea.

Como tip extra, es preferible cubrir ligeramente el pavo con papel aluminio durante la primera parte del horneado, lo que evita que la piel se dore en exceso antes de que la carne quede completamente cocida.

Además, considera que la cocción debe mantenerse a 180 °C, retirando el aluminio cuando la carne exterior comience a adquirir un tono dorado.

Preparar pavo al horno en casa permite controlar ingredientes, porciones y costos. Foto: Freepik

En cuanto al tiempo de cocción, se recomienda calcular aproximadamente 30 minutos por kilo si el pavo no va relleno, o 33 minutos por kilo cuando tiene relleno. Sin embargo, cada horno puede variar, por lo que es importante vigilar el proceso y no depender únicamente del tiempo.

¿Cómo saber si el pavo está bien cocido?

Para confirmar que el pavo está listo, además de vigilar el tiempo, el portal de carne Butterball recomienda utilizar un termómetro de cocina y verificar que se alcancen las siguientes temperaturas internas:

77°C en el muslo

74°C en la pechuga

74°C en el relleno

Recuerda que existen otras señales para identificar si el pavo está en su punto, por ejemplo, el movimiento de las patas, el color de los jugos e incluso el aroma. Pero el uso de un termómetro sigue siendo el método más preciso.

Con todos estos consejos, es seguro que tu platillo quedará para chuparse los dedos en la cena de hoy.

