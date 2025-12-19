¿Cuántas veces te ha pasado que, en las recetas de Navidad y Thanksgiving, te encuentras con que tienes que “inyectar el pavo” antes de cocinarlo? Es posible que optes por saltarte este paso o no sepas muy bien cómo hacerlo.

Hoy en Menú, te explicamos por qué es importante inyectar el pavo antes de cocinarlo y, además, te dejamos algunos tips para hacerlo correctamente.

¿Por qué se inyecta el pavo antes de cocinarlo?

Al seguir una receta, particularmente para hornear carne, es muy común encontrarse con términos como “marinar” o, en el caso de las recetas navideñas y cortes de carne, “inyectar” lo que sea que vas a cocinar.

Marinar algo refiere al acto de dejar los alimentos reposar sumergidos en algún líquido para que se impregnen de sabor y aromas. El problema del marinado, como explica la National Turkey Federation, es que no siempre penetran la carne lo suficiente como para lograr un sabor intenso.

Foto: Imagen creada con AI.

Inyectar, por otro lado, dice Turkey Smoke, es que ayuda a que el líquido del marinado llegue al centro de la carne, pero sin necesidad de esperar largos periodos de tiempo antes de cocinar. Asimismo, ayuda a que la carne quede jugosa sin importar lo grueso del corte o el tiempo de cocción.

Foto: Imagen creada con AI.

¿Cómo se inyecta el pavo correctamente?

Para que tu pavo de Navidad salga del horno lleno de sabor y de lo más jugoso, aquí te dejamos algunos tips de The Urban Cowgirl y Sahdy Brook Farms para inyectar tu pavo antes de hornear:

Antes de proceder a inyectar, asegúrate de calentar el marinado y pasarlo por un colador. ¡Puedes usar los ingredientes que quieras!

Asegúrate de tener suficiente marinado para inyectar tu pavo; se recomienda usar de 1 a 2 tazas, dependiendo del tamaño del pavo.

Puedes inyectar hasta 24 horas antes de cocinar el pavo.

Usa una jeringa especial para inyectar carne, no intentes sustituirlo con jeringas de grado médico.

Recuerda que el pavo debe estar descongelado y el marinado a temperatura ambiente.

Inyecta tantas secciones del pavo como puedas, pero presta especial atención a la pechuga, pues suele ser más seca que el resto de la carne.

Al momento de inyectar, empuja la aguja lentamente y empuja el líquido conforme la retiras.

Haz ligeros movimeintos circulares para que el líquido tenga espacio para fluir.

Puedes inyectar desde tantos ángulos como desees.

Ten cuidado de no lastimarte.

Descarta la aguja una vez termines de inyectar el pavo.

Desecha cualquier sobrante del marinado para inyectar para evitar contaminación cruzada debido al contacto con la carne cruda.

Foto: Imagen creada con AI.

¡Listo! Ahora puedes cocinar un pavo de Navidad realmente jugoso y lleno de sabor.

