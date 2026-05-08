SEP da 3 meses de vacaciones; Chumel Torres lanza comentario sarcástico tras adelanto de cierre de ciclo escolar

La noticia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, sobre el adelanto al cierre del ciclo escolar 2025-2026 en México, del 15 de julio al próximo viernes 5 de junio, ha desatado polémica, disgusto y rechazo por parte de especialistas y de los padres de familia.

De acuerdo con la dependencia, esta decisión pretende salvaguardar la salud e integridad de los estudiantes por la intensa ola de calor que atraviesa el país —y que se extenderá durante los próximos meses—, y es una de las medidas de reingeniería logística y operativa en la nación, derivada de las actividades planeadas por la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, la cual arranca el 11 de junio.

Según Delgado, esta modificación no afectará el aprendizaje de las y los alumnos de nivel básico, pues se cubrirá el 100% del Plan de Estudios. Asimismo, para garantizar y fortalecer la formación, se implementará un esquema de regularización dos semanas antes del inicio del próximo ciclo escolar.

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Calendario escolar publicado por la SEP con la modificación al cierre del ciclo. Foto: Captura de pantalla en X @MarioDelgado

Chumel Torres reacciona a adelanto del cierre del ciclo escolar en México

A través de redes sociales el presentador, comentarista y comediante mexicano Chumel Torres, reaccionó a la noticia del adelanto del cierre escolar en el país.

Por medio de su cuenta oficial de X, Torres criticó la decisión de la SEP con un comentario sarcástico: "Fan de que mi país sacrifique la educación de sus niños para que los turistas no tengan que soportar el perro tráfico".

Comentario de Chumel Torres sobre adelanto al cierre del ciclo escolar 2025-2026. Foto: X

Posteriormente, el comediante mexicano realizó otra publicación sobre el tema, haciendo mención a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de mayo comentó que "no hay todavía un calendario definido" y que únicamente se trata de una "propuesta" hecha por el secretario de Educación.

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Especialistas y padres de familia rechazan el recorte al calendario por un evento deportivo; el nuevo ciclo comenzará el 31 de agosto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

"Es una propuesta la que hizo Mario (Delgado, titular de la SEP) ayer. Viene de los estados, no es decisión de Mario. Se juntaron los secretarios de Educación de las entidades y a solicitud de los maestros que se adelantaran las vacaciones", afirmó la presidenta.

Torres retomó el comunicado oficial hecho por la SEP el día de ayer, en el que anunciaron el cambio al calendario escolar y se burló de las autoridades del país, diciendo que no saben lo que están haciendo:

"Que el comunicado oficial de ayer, ahora resulta que 'solo era una propuesta' jejeje. Aquí va una propuesta: NO M*MEN POR FAVOR AL MENOS HAGAN COMO QUE SABEN LO QUE HACEN", escribió el presentador en su publicación.

Segunda publicación de Chumel Torres sobre adelanto al cierre del ciclo escolar 2025-2026. Foto: X

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