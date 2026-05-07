Así se ve el nuevo calendario de la SEP; autoridades suman 2 semanas de regularización

El panorama educativo en México experimenta una transformación estructural en su cronograma para el presente año. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, el cierre del ciclo escolar 2025-2026 se traslada del miércoles 15 de julio al viernes 5 de junio.

Esta decisión, formalizada a través de un comunicado en plataformas digitales, responde directamente a la intensa ola de calor que afecta al territorio nacional, buscando mitigar riesgos a la salud de los alumnos.

Asimismo, la atribución de este adelanto se vincula estrechamente con los preparativos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, evento que requiere una reingeniería logística y operativa en las sedes nacionales para asegurar el orden público y la integridad de los menores.

¿Se adelantan las vacaciones de verano? Esto se sabe. Foto: Creada con IA

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Implementación de semanas de fortalecimiento académico y cierre administrativo

Pese al recorte en los días de clases ordinarias, la dependencia federal garantiza la continuidad del proceso de aprendizaje mediante un esquema de regularización. Según los datos del calendario oficial (basado en el acuerdo tomado por unanimidad en la LXVI Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU), el esquema se divide en fases específicas:

Fase de Evaluación: El registro y comunicación de los resultados de la evaluación se lleva a cabo entre el 1 y el 3 de junio de 2026.

El registro y comunicación de los resultados de la evaluación se lleva a cabo entre el 1 y el 3 de junio de 2026. Cierre de Clases: El fin de clases oficial se marca para el viernes 5 de junio (un cambio significativo respecto a la planeación original).

El fin de clases oficial se marca para el viernes (un cambio significativo respecto a la planeación original). Fortalecimiento de Aprendizajes: Después de dos meses de vacaciones se activan dos semanas de "fortalecimiento de aprendizajes" (comprendidas del 17 al 28 de agosto) , periodo en el que se busca nivelar los conocimientos de los estudiantes antes del receso oficial.

Después de dos meses de vacaciones se activan de "fortalecimiento de aprendizajes" (comprendidas del , periodo en el que se busca nivelar los conocimientos de los estudiantes antes del receso oficial. Cierre Administrativo: Las autoridades escolares concluyen formalmente las labores de oficina entre el 9 al 12 de junio, previo al receso total de actividades.

Foto: Captura de pantalla en X @MarioDelgado

Descontento social y retos logísticos para el inicio del ciclo 2026-2027

La publicación de este ajuste en la plataforma X (anteriormente Twitter) desata una ola de inconformidad entre los padres de familia y tutores.

De acuerdo con las quejas recopiladas en redes sociales, los usuarios cuestionan la efectividad de las semanas de "fortalecimiento", señalando que se trata de una regularización bajo una nueva nomenclatura institucional que anteriormente había sido eliminada o modificada. Los reclamos enfatizan que los cambios repentinos dificultan la conciliación laboral y la planeación de los cuidados en el hogar.

Por otro lado, el calendario también establece las directrices para el arranque del siguiente periodo. Según el documento de la SEP, el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 queda programado para el lunes 31 de agosto de 2026.

Previo a esta fecha, los docentes deben participar en una fase intensiva de Consejo Técnico Escolar del 1 al 8 de agosto, seguida de dos semanas adicionales de fortalecimiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto. Ante este contexto, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) sostiene que estos ajustes son la única vía para cumplir con los planes de estudio sin exponer a la población infantil a las inclemencias del tiempo o al colapso logístico por el evento deportivo internacional.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

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