Declaración Patrimonial en México: ¿qué pasa si no se realiza el trámite?; conoce aquí las fechas clave

Durante mayo, los servidores públicos de la Administración Pública Federal de todo el territorio nacional deberán presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses, un recuento anual que permite monitorear los bienes, ingresos y adeudos de aquellos empleados en un cargo público.

Todos los trabajadores federales, estatales y municipales tendrán hasta el próximo domingo 31 de mayo para presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses frente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los Órganos Internos de Control de cada dependencia.

Este trámite se lleva a cabo en línea, en la plataforma digital del sistema DeclaraNet, una herramienta que administra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Para ingresar necesitas contar con tu CURP y la contraseña con que ingresaba al anterior sistema.

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La consulta del Buró de Crédito es gratis una vez al año. / Foto: Pixabay.

¿Qué pasa si no se realiza el trámite?

En caso de qué esta rendición de cuentas no se realice dentro del tiempo establecido sin una justificación válida, las personas podrían enfrentar distintas sanciones. La falta administrativa a esta obligación puede derivar en una investigación inmediata.

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta investigación puede provocar amonestaciones o escalar hasta la suspensión temporal o destitución definitiva del cargo, además de la inhabilitación temporal para desempeñar otros cargos de tres meses a un año.

¿Cómo realizar este trámite obligatorio?

El sistema electrónico contempla tres momentos clave para presentar esta información, dependiendo de la situación laboral de la persona: inicial, modificación y conclusión.

El primero se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes al ingreso o reincorporación de un empleado a un cargo como servidor público. La segunda, se realiza cada año durante el mes de mayo, mientras que la última se lleva a cabo en los 60 días posteriores a la renuncia de un cargo.

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Foto: iStock

Para realizar este trámite, ten en cuenta las siguientes indicaciones:

Accede al portal digital de DeclaraNet con tu CURP y contraseña. Ingresa al apartado de "Declaraciones pendientes" y haz clic en "Presentar". Selecciona el "tipo de declaración" a presentar y elige el "nivel de cargo" que corresponda a su puesto formal en su empleo. Captura tu información en los apartados solicitados con tus datos personales y da clic en "Guardar". Firma tu declaración con tu CURP y contraseña o con tu firma electrónica del SAT (e.firma) y envíala. Guarda e imprime tu "acuse de cumplimiento".

¿Qué documentos necesitas para realizarlo?

De acuerdo con el portal oficial DeclaraNet, entre los datos personas que se necesitan para el llenado de la Declaración Patrimonial figuran la CURP, la RFC emitida por el SAT, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículum vitae, recibo de nómina y/o declaración fiscal.

Además, es esencial contar con documentos que acrediten la pertenecía de los bienes, como escrituras públicas y/ o contratos de inmuebles, factura de vehículos y bienes muebles, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de gravámenes y adeudos, comprobante de percepción de sueldo, etc.

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