¿Cómo limpiar la pantalla del televisor correctamente?; evita daños con estos tips infalibles

Mantener limpio el televisor ayuda a mejorar notablemente la calidad de imagen, sin embargo, muchas personas cometen errores al intentar retirar polvo o huellas de grasa, utilizando productos que pueden dañar la superficie de este aparato.

Las pantallas modernas, especialmente las LED o Smart TV, son sensibles a ciertos químicos o materiales abrasivos. Si te preguntas cómo limpiar la pantalla del televisor correctamente, a continuación te compartimos algunas recomendaciones prácticas para hacerlo de forma segura y efectiva.

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Cómo limpiar la pantalla de tu televisión para no dañarla

Tips infalibles para limpiar la pantalla del televisor

1. Apaga y desconecta el televisor

Antes de iniciar cualquier limpieza, apaga y desconecta el aparato. Esto evita riesgos eléctricos y permite visualizar mejor las manchas o el polvo.

2. Usa un paño de microfibra

Uno de los mejores tips para limpiar pantallas es utilizar un paño de microfibra suave. Este material ayuda a retirar el polvo fácilmente sin rayar la superficie.

Evita el uso de servilletas, papel de cocina o telas ásperas, ya que pueden causar daños.

3. No apliques líquidos directamente

Un error frecuente al realizar la limpieza de la pantalla de televisor es rociar líquidos directamente sobre el aparato. Lo correcto es humedecer ligeramente el paño y después limpiar la superficie.

No se deben usar toallas de papel, pañuelos ásperos o productos químicos agresivos, ya que pueden dejar marcas permanentes. Foto: Canva

4. Usa soluciones adecuadas

Para limpiar manchas difíciles, puedes utilizar agua destilada o productos especiales para pantallas. Nunca uses cloro, alcohol o limpiadores multiusos, ya que pueden deteriorar el color del recubrimiento de las piezas y controles.

5. Limpia con movimientos suaves

Al limpiar la pantalla, realiza movimientos suaves y circulares, evita ejercer demasiada presión.

¿Cada cuándo se debe limpiar la pantalla del televisor?

La frecuencia dependerá del uso y del ambiente del hogar. Sin embargo, se recomienda realizar una limpieza de pantalla de televisor ligera al menos una vez por semana para evitar acumulación de polvo.

Cómo limpiar la pantalla de tu televisión para no dañarla

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