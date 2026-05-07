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Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo será la entrega de tarjetas?; aparta la fecha

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Durante mayo, el programa iniciará la fase de para los nuevos beneficiarios de la iniciativa dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto impulsado por el Gobierno de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión, que otorga capacitación durante 12 meses en centros de trabajo y empresas afiliadas a la plataforma, así como un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales y seguro médico del IMSS.

En ese sentido, por medio de redes sociales, las autoridades hicieron un atento llamado a la generación 2026, que acaba de iniciar sus capacitaciones para acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, donde recibirán el apoyo económico.

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Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar
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¿Cuándo será la entrega de tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si fuiste seleccionado por algún centro de trabajo o conoces a alguien que forma parte de la generación 2026 del programa, esta semana inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

En la plataforma digital deberá llegar una notificación del 4 al 12 de mayo con el lugar y la hora de la cita donde se te entregará la tarjeta en la que cada mes se depositará el apoyo económico.

Cabe mencionar que a la cita se tiene que acudir con una identificación (INE) o pasaporte vigente para corroborar tu identidad.

Si no cuentas con la documentación requerida o necesitas ayuda en una circunstancia especial, la iniciativa puso a disposición un número especial para atender casos de forma individual.

Para ponerte en contacto y saber sobre tu estatus en el programa, deberás comunicarte al número 079, el cual está disponible las 24 horas del día.

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dcs

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