Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo será la entrega de tarjetas?; aparta la fecha

Durante mayo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro iniciará la fase de entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios de la iniciativa dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto impulsado por el Gobierno de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión, que otorga capacitación durante 12 meses en centros de trabajo y empresas afiliadas a la plataforma, así como un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales y seguro médico del IMSS.

En ese sentido, por medio de redes sociales, las autoridades hicieron un atento llamado a la generación 2026, que acaba de iniciar sus capacitaciones para acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, donde recibirán el apoyo económico.

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Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cuándo será la entrega de tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si fuiste seleccionado por algún centro de trabajo o conoces a alguien que forma parte de la generación 2026 del programa, esta semana inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

En la plataforma digital jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx deberá llegar una notificación del 4 al 12 de mayo con el lugar y la hora de la cita donde se te entregará la tarjeta en la que cada mes se depositará el apoyo económico.

Cabe mencionar que a la cita se tiene que acudir con una identificación (INE) o pasaporte vigente para corroborar tu identidad.

Si no cuentas con la documentación requerida o necesitas ayuda en una circunstancia especial, la iniciativa puso a disposición un número especial para atender casos de forma individual.

Para ponerte en contacto y saber sobre tu estatus en el programa, deberás comunicarte al número 079, el cual está disponible las 24 horas del día.

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