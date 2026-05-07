El Día de las Madres está a la vuelta de la esquina y miles de familias en México ya buscan el regalo perfecto para consentir a mamá este 10 de mayo.

Aunque muchos creen que se necesita gastar mucho dinero para sorprenderla, existen opciones económicas, útiles y emotivas que pueden convertirse en el detalle más especial del año.

Día de las Madres. Foto: Creada con Ia

Desde regalos personalizados hasta pequeños momentos inolvidables, estas ideas se han convertido en las más buscadas para celebrar a las mamás mexicanas durante una de las fechas más importantes y concurridas del calendario.

La fecha no solo representa una tradición profundamente arraigada en el país, sino también una oportunidad para reconocer el esfuerzo diario de las mujeres que equilibran trabajo, hogar, emprendimientos y cuidados.

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Los 10 mejores regalos baratos para mamá este 10 de mayo

Encontrar un detalle especial para ese día no siempre significa gastar demasiado dinero, por lo que a continuación te dejamos algunas opciones.

Regalos buenos, bonitos y baratos para sorprender a mamá este 10 de mayo. Imagen: Antoni Shkraba Studio. Pexels

Taza personalizada

Las tazas con fotografías, frases emotivas o diseños especiales siguen siendo uno de los regalos más vendidos para el Día de las Madres. Son económicas, funcionales y fáciles de personalizar.

Velas aromáticas

Las velas con aromas relajantes como lavanda, vainilla o flores ayudan a crear un ambiente cómodo y elegante en casa. Además, se han convertido en tendencia por su efecto antiestrés.

Pantuflas cómodas

Un regalo práctico que muchas mamás agradecen son las pantuflas suaves y térmicas, pues son ideales para descansar después de un día agotador.

Bolsa o bolso pequeño

Actualmente existen modelos modernos y económicos que combinan con cualquier outfit y pueden utilizarse todos los días.

Collar o pulsera minimalista

Los accesorios discretos y elegantes siguen dominando las tendencias. Hay opciones accesibles que lucen sofisticadas sin necesidad de gastar demasiado.

Kit de skincare

Los productos para el cuidado facial como mascarillas, cremas o exfoliantes se han vuelto muy populares entre quienes buscan consentir a mamá desde casa.

Flores y chocolates

Aunque parecen un clásico, continúan siendo uno de los detalles favoritos para el 10 de mayo. La combinación nunca pasa de moda.

Marco con fotos familiares

Un recuerdo personalizado puede tener mucho más valor sentimental que cualquier regalo costoso. Las fotografías familiares suelen convertirse en uno de los obsequios más emotivos.

Termo o vaso personalizado

Los termos decorados o con nombres personalizados son útiles para el trabajo, viajes o actividades diarias.

Desayuno sorpresa

Preparar el desayuno favorito de mamá sigue siendo uno de los gestos más especiales. Además de económico, puede convertirse en un momento inolvidable para toda la familia.

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