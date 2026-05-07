Calendario SEP: ¿cuánto tiempo durarán las vacaciones de verano?; autoridades adelantan cierre de ciclo escolar

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El titular de la (SEP), Mario Delgado, dio a conocer que el cierre del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará, del miércoles 15 de julio al próximo viernes 5 de junio.

Esta modificación se decidió en base a la intensa ola de calor que atraviesa el país, la cual se extenderá durante los próximos meses. Además, se relaciona con las activades planeadas por la celebración de la de la FIFA.

La celebración del Mundial de Fútbol en México implicará ajustes logísticos y operativos en el país, por lo que estos cambios garantizan la seguridad de los estudiantes.

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¿Cuánto durarán las vacaciones de verano 2026?

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 se estableció para el 31 de agosto. Por lo que este año, las vacaciones de verano tendrán una duración aproximada de 3 meses, sumando a ello los días de descanso por la celebración de festividades.

En mayo, se suspenderá clases el viernes 15 por el Día del Maestro y el viernes 29, debido a la realización de la sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, entre el personal administrativo de los planteles.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de educación pública les resta alrededor de 1 mes de clases, esto es, aproximadamente 19 días de sesiones académicas.

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Fechas clave de actividades académicas

El titular de la SEP señaló que las clases para todos los estudiantes del país finalizarán el próximo viernes 5 de junio, mientras que las labores administrativas en los planteles concluirán el viernes 12 de junio.

Posteriormente, los docentes regresarán el lunes 10 de agosto para llevar a cabo la reunión mensual de Consejo Técnico Escolar y discutir la preparación del nuevo ciclo. Además, del 17 al 28 de agosto, los alumnos tendrán dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.

Aunque el periodo de actividades escolares se acortará, el titular de la dependencia asegura que el Plan de Estudios se cumplirá exitosamente, garantizando el aprovechamiento de los alumnos y manteniendo su compromiso con el aprendizaje y la educación de miles de estudiantes en México.

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mndsm

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