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Las en México han obligado a miles de personas a dormir con el ventilador encendido para soportar las noches sofocantes; sin embargo, especialistas advierten que esta práctica podría traer consecuencias inesperadas para la salud.

Ola de calor en México. Foto: Gobierno de México
Ola de calor en México. Foto: Gobierno de México

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, la nueva onda de calor en México mantendrá temperaturas de hasta 31 grados y sensaciones térmicas superiores a los 34 grados en varias zonas del país, situación que ha disparado el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros métodos para refrescarse.

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¿Qué pasa si se duerme con el ventilador encendido toda la noche?

Aunque el ventilador ayuda a disminuir la sensación de calor y facilita el descanso, expertos señalan que mantenerlo prendido durante varias horas puede afectar el organismo.

El médico general Vic Armenta explicó en redes sociales que el flujo constante de aire puede mover polvo, ácaros y partículas acumuladas dentro de la habitación, lo que incrementa síntomas de alergias, irritación en la garganta y congestión nasal.

@dr.viarsa

Solo que no te de directo y limpia tu cuarto por favor #drarmenta #salud #AprendeenTikTok

♬ Blade Runner 2049 - Synthwave Goose

Además, mencionó que dormir expuesto directamente al aire del ventilador puede provocar resequedad en la nariz y boca, generando mayor producción de moco, molestias respiratorias e incluso dolores de cabeza al despertar.

Otro de los efectos más comunes, dijo, es la tensión muscular, pues cuando el aire frío impacta continuamente ciertas zonas del cuerpo, pueden aparecer contracturas, rigidez en cuello, espalda y hombros.

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¿Cómo usar el ventilador sin afectar la salud?

Aunque no es necesario dejar de usarlo por completo, sí existen recomendaciones para evitar las consecuencias negativas del ventilador durante la noche.

Entre las principales sugerencias destacan:

  • Utilizar el modo giratorio para evitar que el aire apunte directamente al cuerpo.
  • Activar el temporizador y apagarlo después de algunas horas.
  • Mantener limpias las aspas para reducir polvo y bacterias.
  • Evitar velocidades demasiado intensas.
  • Dormir con una ventana ligeramente abierta para mejorar la ventilación.
  • Tener agua cerca para mantenerse hidratado durante la noche.
@policlinicoscallao

¿Es bueno dormir con el ventilador prendido? ❄😴 En las noches calurosas, muchos optan por dormir con el ventilador encendido, pero ¿sabías que esto puede tener efectos en tu salud? 🤔💤 En este video te contamos los riesgos de hacerlo, para que tomes la mejor decisión y cuides tu bienestar. 🌬✨ Si presentas alguna molestia respiratoria, acércate a los Policlínicos Municipales del Callao y recibe atención médica especializada. 💙 📍 Encuéntranos en: ✅ Callao Salud I – Av. Tomás Valle con Av. Bertello ✅ Callao Salud II – Jr. Supe 521 Urb. Santa Marina ✅ Callao Salud III – Av. 2 de Mayo 272 #DuermeBien #Ventilador #SaludRespiratoria #CuidadoParaTi #Callao #PoliclínicosCallao

♬ sonido original - Policlínico Municipal Callao - Policlínicos del Callao

¿Cuándo termina la segunda onda de calor en México?

Autoridades informaron que esta nueva onda de calor comenzó el martes 5 de mayo y se extenderá hasta el viernes, con temperaturas elevadas y sensación térmica superior a los 33 grados en distintas regiones del país.

Ante este panorama, expertos recomiendan evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y tomar precauciones al momento de dormir, especialmente durante las noches más calurosas.

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akv

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