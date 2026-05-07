Más Información

Brote de hantavirus en crucero; enfermedades respiratorias provocan repuntes en búsquedas de Google

Brote de hantavirus en crucero; enfermedades respiratorias provocan repuntes en búsquedas de Google

Ola de calor en México; esto ocurre en tu cuerpo cuando duermes con el ventilador prendido

Ola de calor en México; esto ocurre en tu cuerpo cuando duermes con el ventilador prendido

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estas son las ofertas especiales de este 7 de mayo

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estas son las ofertas especiales de este 7 de mayo

¿Se adelantan las vacaciones de verano?; esto podría pasar con el calendario de la SEP

¿Se adelantan las vacaciones de verano?; esto podría pasar con el calendario de la SEP

Legisladoras españolas se lanzan contra Isabel Díaz Ayuso tras su visita a México; elogian a Sheinbaum y lanzan flores al país

Legisladoras españolas se lanzan contra Isabel Díaz Ayuso tras su visita a México; elogian a Sheinbaum y lanzan flores al país

En los últimos días, el brote de en el crucero MV Hondius, que se originó a principios de abril, ha sido tema de conversación en redes sociales.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este 7 de mayo que el brote de hantavirus en el crucero "no es el principio de una pandemia".

Brote de hantavirus provoca repuntes en búsquedas de Google

El reciente brote de hantavirus y el aumento de casos de enfermedades respiratorias han encendido las alertas entre usuarios de internet, quienes han disparado las búsquedas en Google para conocer síntomas, formas de contagio y medidas de prevención.

Lee también

Términos relacionados con virus, fiebre y padecimientos pulmonares se han colocado entre las principales tendencias, reflejando la preocupación que generan estos repuntes de salud en distintos países.

De acuerdo con Google Trends, herramienta de Google que permite visualizar la popularidad de términos de búsqueda, el término "enfermedades respiratorias" ha ido en aumento en el último mes.

Destaca como búsquedas principales los siguientes temas:

Lee también

  • Enfermedades respiratorias en niños
  • Enfermedades respiratorias más comunes
  • Enfermedades respiratorias crónicas
  • Prevención de enfermedades respiratorias
  • Infecciones respiratorias agudas

De igual manera, dentro de las búsquedas más frecuentes se encuentran:

  • ¿Qué son las enfermedades respiratorias?
  • Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
  • Enfermedades respiratorias en niños
Foto: Google
Foto: Google

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]