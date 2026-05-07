Brote de hantavirus en crucero; enfermedades respiratorias provocan repuntes en búsquedas de Google

En los últimos días, el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se originó a principios de abril, ha sido tema de conversación en redes sociales.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este 7 de mayo que el brote de hantavirus en el crucero "no es el principio de una pandemia".

Brote de hantavirus provoca repuntes en búsquedas de Google

El reciente brote de hantavirus y el aumento de casos de enfermedades respiratorias han encendido las alertas entre usuarios de internet, quienes han disparado las búsquedas en Google para conocer síntomas, formas de contagio y medidas de prevención.

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Términos relacionados con virus, fiebre y padecimientos pulmonares se han colocado entre las principales tendencias, reflejando la preocupación que generan estos repuntes de salud en distintos países.

De acuerdo con Google Trends, herramienta de Google que permite visualizar la popularidad de términos de búsqueda, el término "enfermedades respiratorias" ha ido en aumento en el último mes.

Destaca como búsquedas principales los siguientes temas:

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Enfermedades respiratorias en niños

Enfermedades respiratorias más comunes

Enfermedades respiratorias crónicas

Prevención de enfermedades respiratorias

Infecciones respiratorias agudas

De igual manera, dentro de las búsquedas más frecuentes se encuentran:

¿Qué son las enfermedades respiratorias?

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Enfermedades respiratorias en niños

Foto: Google

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