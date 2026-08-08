Los Diablos Rojos del México atraviesan otra temporada dominante en la Liga Mexicana de Beisbol y, de cara al inicio de la postemporada, el presidente ejecutivo del club, Jorge del Valle, dejó claro cuál es su objetivo.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el directivo aseguró que el equipo mantiene el enfoque, pese a haber asegurado el primer lugar de su sector: “La respuesta sencilla: el tricampeonato. Se aseguró ya el primer lugar de la Zona Sur, y por tercer año consecutivo, somos de los mejores equipos de toda la Liga”.

También destacó que el dominio escarlata no es producto de un proyecto de varios años: “En la última década hemos sido el equipo que más juegos ha ganado. Son estadísticas que no sólo reflejan los últimos dos o tres años, es una constante ser protagonista”.

Aunque eso sí, en la postemporada que arranca hoy, los Diablos Rojos llegarán con precaución: “En los Playoffs sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero confiamos en que hoy tenemos un grupo muy maduro”, agregó.

Finalmente, aseguró que las incorporaciones de Trevor Bauer y Brooks Hall serán claves: “La llegada de Trevor ha sido muy buena. Tenemos a Hall ayudando en el pitcheo”.

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