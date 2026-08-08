India Sioux, a sus 41 años, tiene claro que cada lucha representa una oportunidad para dejar en alto el nombre del país en el mundo: “La lucha libre se practica en muchos países, pero me gusta que quede claro que la mexicana es la mejor. Me da orgullo que en el mundo reconozcan que aquí se aprende”, presumió.

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