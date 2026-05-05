Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 5 de mayo?; esto se sabe

El arranque de los pagos de la Pensión Bienestar del tercer bimestre 2026 ya está en marcha.

La Secretaría del Bienestar confirmó las fechas oficiales y el orden por apellido para recibir el apoyo económico directamente en la Tarjeta del Bienestar.

Pago Pensión Bienestar mayo 2026. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

¿Quién recibe el pago de la Pensión Bienestar HOY, 5 de mayo?

De acuerdo con lo informado por Leticia Ramírez Amaya, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, los pagos se realizan de forma escalonada según la inicial del primer apellido.

Para este martes 5 de mayo de 2026, el depósito corresponde a las personas cuyo apellido inicia con la letra B.

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

El dinero se transfiere directamente a la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos o realizar trámites adicionales.

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¿Cuánto dinero depositan en mayo 2026?

Los montos se mantienen para este bimestre mayo-junio y dependen del programa social al que esté inscrita cada persona. Este 2026 quedaron de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

3,100 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

3,300 pesos Programa de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Estos apoyos buscan reforzar el ingreso de sectores vulnerables mediante pagos bimestrales.

Pago Pensión Bienestar mayo 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Calendario completo de pagos Bienestar mayo 2026 por letra

La dispersión inició el lunes 4 de mayo y concluirá el 27 de mayo. El orden oficial queda de la siguiente manera:

Miércoles 6 de mayo: C

C Jueves 7 de mayo: C

C Viernes 8 de mayo: D, E, F

D, E, F Lunes 11 de mayo: G

G Martes 12 de mayo: G

G Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

H, I, J, K Jueves 14 de mayo: L

L Viernes 15 de mayo: M

M Lunes 18 de mayo: M

M Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

N, Ñ, O Miércoles 20 de mayo: P, Q

P, Q Jueves 21 de mayo: R

R Viernes 22 de mayo: R

R Lunes 25 de mayo: S

S Martes 26 de mayo: T, U, V

T, U, V Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

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¿Por qué el pago se hace por orden alfabético?

El esquema por letras permite distribuir los depósitos de forma organizada, evitando saturaciones en el sistema bancario y largas filas en cajeros.

Además, facilita que miles de beneficiarios reciban su dinero de manera segura y sin contratiempos durante todo el mes.

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