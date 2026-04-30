Primer Simulacro Nacional 2026: guía completa de horarios y protocolos de seguridad; consulta aquí

La cultura de la prevención en México se consolida con la organización de eventos masivos de preparación que buscan reducir la vulnerabilidad de la población civil.

Según la convocatoria oficial emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Primer Simulacro Nacional 2026 se lleva a cabo el próximo 06 de mayo en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Bajo la coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), este ejercicio tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las brigadas internas y la ciudadanía en general ante la eventualidad de una emergencia real.

De acuerdo con las autoridades, la participación activa permite identificar áreas de oportunidad en los protocolos de evacuación y resguardo vigentes.

Foto: Captura de pantalla en X

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Protocolos de actuación paso a paso para el 06 de mayo

Para una ejecución exitosa del simulacro, especialistas en seguridad industrial y protección civil sugieren seguir un proceso ordenado que replique una situación real de emergencia. De acuerdo con los lineamientos técnicos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de los Estados Unidos, estos son los pasos esenciales para la población:

Activación de la alerta (11:00 horas): Al escuchar la alarma o señal de inicio, se debe suspender toda actividad inmediatamente.

Interrupción de servicios: Procure cerrar llaves de paso de gas y desconectar aparatos eléctricos si la hipótesis lo permite y no compromete su tiempo de evacuación.

Evacuación u Repliegue: Siga las rutas de evacuación establecidas (señalizadas en color verde) hacia el punto de reunión externo. En caso de encontrarse en pisos altos donde no sea posible bajar a tiempo, localice las zonas de menor riesgo o repliegue (columnas y muros de carga).

Censo y evaluación: Una vez en el punto de reunión, los jefes de piso o brigadistas deben realizar el conteo del personal y verificar que no existan personas lesionadas o extraviadas.

Revisión del inmueble: Antes de reingresar, las brigadas deben realizar una inspección visual rápida para descartar daños estructurales aparentes.

La participación ciudadana es el eje central de este esfuerzo. Según la SSPC, es vital que los interesados sigan las redes sociales oficiales para mantenerse informados acerca de los horarios específicos en su localidad, ya que puede haber variaciones según la zona horaria. "Agradecemos el compromiso por fortalecer la Reducción del Riesgo de Desastres", declara la institución al cierre de su invitación nacional.

Se suma Nuevo León a Simulacro Nacional 2025. (Foto: especial)

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Registro de inmuebles y selección de hipótesis de riesgo

Para garantizar una evaluación precisa del alcance de este ejercicio, el Gobierno de México solicita a las instituciones públicas y privadas registrar sus inmuebles en la plataforma digital oficial a más tardar el 05 de mayo a las 23:59 horas. Este registro es fundamental para que las unidades internas de Protección Civil cuenten con un respaldo del cumplimiento de sus normativas de seguridad. Un aspecto distintivo de esta convocatoria es la flexibilidad en el escenario de emergencia.

De acuerdo con el comunicado de la CNPC, no todas las entidades federativas están expuestas a los mismos peligros, por lo que se pide a los participantes "proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación".

Esto significa que, mientras en la Ciudad de México o Guerrero la hipótesis suele ser sísmica, en estados del norte o sureste se pueden ensayar protocolos para incendios, inundaciones o huracanes. Según organismos internacionales especializados como la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNDRR), la planeación basada en riesgos locales es el método más efectivo para la Reducción del Riesgo de Desastres.

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