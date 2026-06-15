Culiacán, Sin.- En nuevas revisiones sorpresivas en el centro penitenciario de Culiacán, se han asegurado celulares, cargadores para estos equipos móviles, objetos contundentes y pipas hechizas, por lo que estos nuevos hallazgos en módulos, fueron consignados ante el Ministerio ¨Público Común para su investigación.

Con apoyo de una de las Bases de Operaciones del ejército y la Guardia Nacional que reforzó la vigilancia externa del penal, custodios y elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en una primera revisión, encontraron siete puntas, un objeto contundente y dos cargadores para celulares.

En una segunda acción en el mismo reclusorio, de localizaron celulares, cuatro cargadores para estos equipos móviles, tres puntas, dos objetos contundentes y dos pipas hechizas, por lo que las autoridades van a continuar con los esculques sorpresivos.

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A fines del mes pasado, en este centro penitenciario se registro una riña entre internos, en la que siete de ellos perdieron la vida a causa de lesiones con armas punzocortantes, uno más resultó herido.

Sobre los acontecimientos que presuntamente tuvieron una relación con una riña, los internos que perdieron la vida, fueron identificados como Alejandro “N”, de 21 años, Alfonso “N”, José Antonio “N”, de 48 años, José Luis “N”, Jesús Alexis, de 26 años, Leonel Agustín “N” de 31 años y Kevin Alexis, de 24 años.

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