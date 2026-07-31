La defensa legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por los supuestos delitos en materia de hidrocarburos, informó que la noche del jueves concluyeron, tras más de 11 horas de diligencias, las comparecencias ministeriales a seis marinos realizadas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En un comunicado la defensa del vicealmirante señaló que los elementos de la Secretaría de Marina (Semar), fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de lo ordenado por la Juez de Procesos Penales Federales en funciones de Juez de Control del Poder Judicial de la Federación.

Enfatizó que, de los siete servidores públicos convocados, seis acudieron a rendir entrevista ministerial.

La diligencia fue encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés y su equipo de abogados, con la participación del Ministerio Público Federal.

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“Las declaraciones aportaron información que no figuraba en la carpeta de investigación y que resulta relevante para la estrategia jurídica de la defensa. Los testimonios permiten contrastar versiones, precisar actuaciones y abrir nuevas líneas de análisis sobre hechos que, hasta ahora, permanecían fuera del expediente.

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“El alcance de esos elementos será definido en las actuaciones que seguirán dentro del procedimiento”, refirió el equipo de abogados de Farías Laguna.

Refirió que, por razones procesales, se mantendrá en reserva la identidad de los comparecientes y el contenido de sus manifestaciones.

“Su difusión en esta etapa podría comprometer diligencias pendientes y afectar el curso de las acciones legales que se preparan a partir de la información obtenida”, subrayó la defensa legal.

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apr