La espera terminó y después de cinco años, Spider-Man vuelve al cine.

La nueva película de Peter Parker es el gran lanzamiento del mes y justo abre la parte final del verano cinematográfico.

Por ello, antes de sentarte en la butaca, te ofrecemos diez puntos de la nueva historia del super héroe arácnido.

1. La historia transcurre cuatro años después de “Spider-Man: sin camino a casa” en cuyo final Peter Parker toma la decisión de que todo el mundo olvide quien es él. Obviamente las cosas no serán fáciles para el protagonista, porque por ejemplo deberá callarse y tragar mucha bilis, cuando vea que su amada MJ (Zendaya) no está sola.

Lee también De compañeros en "Spider-Man" a esposos: Tom Holland y Zendaya hablan de la conexión que los une

2. Será la primera vez que el arácnido tiene que actuar solo, sin una comunidad que lo apoye, lo cual convierte en algo triste su vida. ¿La buena noticia? Justo por eso debe madurar y dejar de ser por momentos el adolescente divertido. En algo, quizá, tuvo que ver su “maestro” Tony Stark, al que aún extraña.

[Publicidad]

3. Para darle este giro al personaje, los estudios decidieron darle la batuta a Destin Daniel Creetton, realizador de “Shang-Shi y la leyenda de los diez anillos” y “El castillo de cristal”, quien toma el lugar de Jon Watts, quien dirigió la trilogía anterior.

4. ¿El aparente compañero? Este papel recaerá en Punisher, el justiciero letal y con problemas mentales que ve en el dolor a los demás, una buena venganza por el asesinato de su familia. El actor que lo encarna es Jon Bernthal, quien le ha dado su sellos en las series “Deredevil” y la homónima del personaje.

5. Los villanos estarán por racimo en la nueva película: el temible Scorpion, con una armadura verde exoesqueleto, hará ver su suerte al superhéroe; Tombstone, el hombre jefe de la mafia neoyorquina y dientes afilados no se quedará atrás; Boomerang y Tarántula se suman al universo anti araña, lo mismo que La Mano, esa que es despiadada y capaz de mantener todo bajo control mediante la ideología que a más de uno lo hace dudar de sus convicciones.

[Publicidad]

6. La ayuda o quizá no tanto, vendrá de la mano de Hulk y por supuesto el actor Mark Ruffalo. Pero no se confíe, porque el hombre verde no será el afable y mental ya conocido, sino alguien que regresa a las bases violentas que suponen una gran fuerza, capaz de dañar a quien le estorbe.

7. Holland hizo buena parte de sus escenas de acción. La idea original era que todo o hicieran los stunt, pero el actor fue insistente en participar en todo lo que se pudiera. El equipo de producción colocó un lente arriba del ojo de Holland que le dio un plus a las secuencias y que será una experiencia inmersiva para el espectador.

8. Atención al traje arañesco. Si ves alguna cosa que quizá parece ser hecho a mano, es que así será. La idea fue mostrar que el traje puede ser reparado por el mismo Peter Parker, pase lo que pase, así que quizá un hilo suelto o algo poco simétrico, pueda ser visto atisbando con precisión.

[Publicidad]

9. Spider-Man es alguien rentable. Sus últimas cuatro cintas han dado a sus productores ocho dólares por cada uno gastado en su producción. Mientras en el mundo se han recaudado 4 mil millones de billetes verdes en taquilla, para su hechura sólo se ocuparon unos 550 millones. Negocio redondo para Marvel.

10. ¿Tom Holland vencerá a Tom Holland en México?La nueva entrega tendrá la difícil misión de superar a su antecesora de 2021, “Spider-Man sin camino a casa”. Esta fue la primera cinta grande que estrenó después de la pandemia en el país y logró la cifra de 23.4 millones de boletos vendidos, colocándose en el quinto escalafón de películas más vistas de todos los tiempos en salas nacionales detrás “Intensamente 2”, “Toy story 4”, “Avengers endgame” y “Coco”.

Lee también La soledad marcará el regreso de Spider-Man, revela Tom Holland en México