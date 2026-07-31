El Samsung Galaxy Z Flip8 de 512 GB en color rosa se encuentra con descuento del 8% y, además, puede reservarse con meses sin intereses mediante tarjetas participantes, lo que facilita estrenar uno de los teléfonos plegables más atractivos de Samsung.

Con su formato compacto y elegante, este equipo combina potencia, inteligencia artificial y un diseño que cabe fácilmente en el bolsillo, convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean renovar su celular.

¿Por qué vale la pena reservar el Samsung Galaxy Z Flip8?

El Galaxy Z Flip8 destaca por integrar tecnología de última generación en un cuerpo plegable que llama la atención desde el primer momento. Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X con tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Pantalla exterior ampliada para consultar notificaciones y responder mensajes sin abrir el dispositivo.

512 GB de almacenamiento para guardar miles de fotos, videos y aplicaciones.

Procesador de alto rendimiento para multitarea, videojuegos y funciones de inteligencia artificial.

Sistema de cámaras con herramientas impulsadas por Galaxy AI para mejorar fotografías y videos.

Batería de larga duración con carga rápida e inalámbrica.

Resistencia al agua con certificación IP48.

Cabe mencionar que, el Samsung Galaxy Z Flip8, saldrá a la venta el próximo 4 de agosto.

¿Cómo aplicar los meses sin intereses en Amazon México?

Si deseas aprovechar el financiamiento, el proceso es muy sencillo:

Ingresa a Amazon México con tu cuenta.

Busca el Samsung Galaxy Z Flip8 de 512 GB en color rosa.

Selecciona "Reservar".

Antes de finalizar el pedido, selecciona una tarjeta de crédito participante.

Elige el plazo disponible de meses sin intereses, sujeto a las promociones vigentes y al monto mínimo de compra.

Es recomendable verificar que el producto sea vendido o enviado por Amazon México, ya que las promociones de financiamiento pueden variar dependiendo del vendedor.

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Por lo anterior, puedes pagarlo con hasta 24 meses sin intereses con tarjeta Banamex.