[Publicidad]
El Samsung Galaxy Z Flip8 de 512 GB en color rosa se encuentra con descuento del 8% y, además, puede reservarse con meses sin intereses mediante tarjetas participantes, lo que facilita estrenar uno de los teléfonos plegables más atractivos de Samsung.
Con su formato compacto y elegante, este equipo combina potencia, inteligencia artificial y un diseño que cabe fácilmente en el bolsillo, convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean renovar su celular.
¿Por qué vale la pena reservar el Samsung Galaxy Z Flip8?
El Galaxy Z Flip8 destaca por integrar tecnología de última generación en un cuerpo plegable que llama la atención desde el primer momento. Entre sus principales características se encuentran:
- Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X con tasa de refresco de hasta 120 Hz.
- Pantalla exterior ampliada para consultar notificaciones y responder mensajes sin abrir el dispositivo.
- 512 GB de almacenamiento para guardar miles de fotos, videos y aplicaciones.
- Procesador de alto rendimiento para multitarea, videojuegos y funciones de inteligencia artificial.
- Sistema de cámaras con herramientas impulsadas por Galaxy AI para mejorar fotografías y videos.
- Batería de larga duración con carga rápida e inalámbrica.
- Resistencia al agua con certificación IP48.
Cabe mencionar que, el Samsung Galaxy Z Flip8, saldrá a la venta el próximo 4 de agosto.
¿Cómo aplicar los meses sin intereses en Amazon México?
Si deseas aprovechar el financiamiento, el proceso es muy sencillo:
- Ingresa a Amazon México con tu cuenta.
- Busca el Samsung Galaxy Z Flip8 de 512 GB en color rosa.
- Selecciona "Reservar".
- Antes de finalizar el pedido, selecciona una tarjeta de crédito participante.
- Elige el plazo disponible de meses sin intereses, sujeto a las promociones vigentes y al monto mínimo de compra.
Es recomendable verificar que el producto sea vendido o enviado por Amazon México, ya que las promociones de financiamiento pueden variar dependiendo del vendedor.
[Publicidad]
Por lo anterior, puedes pagarlo con hasta 24 meses sin intereses con tarjeta Banamex.
[Publicidad]
Más información
Mundo
EU impulsa reglas más estrictas de inglés para tripulaciones mexicanas en trenes; tienen "dificultades para entender", argumenta
Autopistas
La versión más radical del Aston Martin DB12 llega a México
Estados
Clausuran dos aserraderos ilegales en Puebla; aseguran más de 330 metros cúbicos de madera
Metrópoli
Metro publica Programa Anual de Obras Públicas 2026; prevén gasto de 232 mdp