En los últimos días un nuevo video ha abierto la conversación entre los internautas en redes sociales, luego de mostrar una discusión entre una madre y un conductor por aplicación, mientras realizaba un viaje en la Ciudad de México.

La escena captó rápidamente la atención de los usuarios, quienes mostraron su postura sobre el suceso. La grabación fue capturada por una cámara de seguridad el pasado martes 28 de julio alrededor de las 18:00 horas, y compartida en Facebook por el usuario Yabín Fraustro.

Lee también: ¿Los gatos naranjas son traviesos por naturaleza?; la ciencia revela el secreto en su ADN

El video desató la conversación de usuarios en redes sociales. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cómo comenzó la discusión?

El altercado comenzó luego de que el conductor le pidiera a la madre del menor que lo supervisara, debido a que desde el asiento trasero le venía tocando la oreja mientras conducía. "Por favor, dígale que respete... Sí me viene tocando", solicitó de manera tranquila a la mujer.

En respuesta, una de las dos mujeres que viajaban en el vehículo reaccionó inmediatamente, explicándole de manera alterada que el menor padecía Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que su petición había sido ofensiva y desconsiderada.

"El niño tiene autismo", lanzó molesta. Al percatarse de ello, el conductor aseguró que desconocía esa información y le ofreció disculpas en repetidas ocasiones, las cuales no fueron aceptadas por la pasajera y continuó exigiendo respeto y defendiendo al menor.

[Publicidad]

Lee también: Netflix enfrenta demanda por perder película de Nicolas Cage; productor exige 105 millones de dólares

Foto: Pixabay

"Discúlpeme, no lo sabía. Le pido una disculpa", dijo. No obstante, la mujer hizo caso omiso y continuó con el reclamo. "Antes de que reclames fíjate en las acciones de un niño", sentenció, argumentando que el conductor debía medir sus palabras debido a que estaba prestando un servicio.

Al finalizar el viaje y mientras descendía del vehículo, la mujer alertó al conductor con buscar el apoyo de una patrulla y calificó al trabajador como "ignorante". Además, desde fuera de la unidad otro familiar lanzó amenazas al trabajador, a pesar de que explicó que se trataba de un malentendido.

[Publicidad]

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

El video desató reacciones divididas en redes, pues algunos usuarios respaldaron la paciencia y el actuar del conductor, ya que recalcó que la acción del menor podría haber ocasionado un accidente vial que pusiera en riesgo la seguridad de todos al interior del vehículo durante el viaje.

Mientras que otros mostraron su compresión hacia la madre, pues aseguraron que pudo haber "explotado" en aquel momento, ya que en ocasiones es visible la falta de empatía y de sensibilidad para las personas que viven con esta condición, generando episodios de discriminación.

También te interesará:

[Publicidad]

Tiktoker desata polémica por pedir hacer trampa en el examen de la UNAM; "no mide conocimientos, es solo un trámite"", dice

Influencer Sara Gilson es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia en TikTok; ¿quién era?

El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el 'incel horror'?; 5 títulos clave para entender esta tendencia

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm