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La alcaldía Tláhuac ordenó la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en algunas colonias y barrios de la demarcación con motivo de diversas celebraciones religiosas durante agosto de 2026.
En la Gaceta Oficial de este viernes, la alcaldía precisó que del 1 al 6 de agosto esta medida aplicará en colonias y barrios del pueblo de San Francisco Tlaltenco por la Festividad en Honor al Divino Maestro; del 7 al 17 de agosto aplicará en las colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac por la Festividad en Honor a la Virgen de la Asunción; los días 5 y 6 de agosto aplicará en la colonia La Draga por la Festividad en Honor al Sr. de Chalma; mientras que del 15 al 24 de agosto, se aplicará en las colonias y barrios del pueblo de San Andrés Mixquic, por la Festividad en Honor al Santo Patrón Bartolomé.
La medida aplicará durante los días indicados en un horario de 00:00 horas a 24:00 horas, en establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro territorial en los que se llevará a cabo la festividad y sus zonas aledañas, que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias, festividades, y tradiciones populares en la vía pública.
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