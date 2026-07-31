Ambulantes que colocan sus lonas sobre el suelo, conocidos como toreros, invaden las calles aledañas al Zócalo, lo cual complica la movilidad de vehículos y transeúntes, pero también se observa una saturación de comerciantes sobre las banquetas en el Eje Central.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se detectó que una de las calles con mayor presencia de toreros es Correo Mayor, detrás de Palacio Nacional, donde las personas deben caminar sobre el arroyo vehicular, ya que los comerciantes mantienen ocupadas las banquetas.

En esta cuadra, la saturación de automóviles, transeúntes, transporte público y vendedores ambulantes dificulta la movilidad para todos.

Este tipo de comercio no se limita ahí, también los ambulantes torean sobre las calles Tacuba, Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, en su zona más cercana a la Plaza de la Constitución.

El edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está rodeado de toreros, quienes únicamente dejaron libre el acceso a la sede.

La estancia de estos vendedores es efímera, ya que no permanecen ahí mucho tiempo por la presencia de trabajadores de la Secretaría de Gobierno de la capital, quienes realizan rondines sobre el área.

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EL UNIVERSAL constató la presencia de comerciantes ambulantes en la calle peatonal de Francisco I. Madero. Foto: Hugo Salvador/El Universal

La comunicación entre los vendedores se da a través de radios de frecuencia, por lo que están pendientes de cada operativo. Cuando llega una alerta, forman una bolsa con la lona donde tienen su mercancía y se distribuyen a otro punto.

Sobre la calle Francisco I. Madero también hay presencia de toreros, pero hay otros que colocaron sus productos sobre mesas de doblar, carritos de supermercado o instalaciones con ruedas, para tener una mejor movilidad.

Sobre el Eje Central la situación se repite. La banqueta de esta avenida es compartida por toreros y los comerciantes que tienen estructuras semifijas, por lo que los transeúntes se aglutinan por tramos en una sola fila. Además, algunos locatarios colocan mesas o rejas afuera de su negocio con mercancía a la vista, lo cual también complica el paso.

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