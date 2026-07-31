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Un hombre de 72 años asesinó a su esposa de 61 años de cuatro disparos de arma de fuego en un fraccionamiento de la ciudad de Durango.
La Secretaría de Seguridad estatal informó que se recibió un reporte de disparos al sistema de emergencias en el domicilio ubicado en la calle Pedro Ávila Nevárez del fraccionamiento Domingo Arrieta. Hasta ese lugar llegaron agentes estatales que encontraron abierta la casa. En el lugar se encontraba la víctima de 61 años recostada y pidiendo auxilio.
“Me quiere matar mi esposo”, alcanzó a informar a los agentes. La mujer fue trasladada al hospital del ISSSTE para recibir atención médica, pero esta mañana perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.
La víctima respondía al nombre de Juana Quiñones Montenegro, a quien se le encontraron cuatro impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
En la casa todavía se encontraba su esposo y presunto feminicida, José Arturo “N” de 72 años. El presunto agresor vestía short y una camisa azul, y al momento de la detención aún portaba en su mano derecha una pistola tipo escuadra marca Colt, calibre 45 y color plata, la cual le fue asegurada. Los agentes también encontraron cuatro casquillos percutidos y 19 cartuchos útiles del mismo calibre.
El presunto responsable de estos hechos fue puesto a disposición de la fiscalía estatal.
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