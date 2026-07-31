Tras informar sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el posible motivo de este sujeto para ordenar el asesinato del alcalde, sería que se trató de una "provocación" por parte de Carlos Manzo hacia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch expresó que al pasar la investigación, entrevistas, declaraciones y audiencias de las 31 personas detenidas, se darán a conocer más detalles.

“Todo esto se va a ir a dando a conocer conforme vayan avanzando las audiencias de los 31 detenidos que todos están vinculados a proceso, todos y cada uno de ellos. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, indicó.

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"El Mencho" sabía sobre orden de matar a Carlos Manzo

El secretario de Seguridad informó que el “R1”era el objetivo principal que tenían que encontrar y ayer se logró la detención y mencionó que se pueden dar más detenciones relacionadas de otros actores de la célula criminal. En ese sentido, precisó que Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” tenía conocimiento de la orden del asesinato de Carlos Manzo, pero no estuvo involucrado en el mismo.

“Más que la orden, los indicios que tenemos por dos testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, es que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó, quien lo ordenó fue el "R1". (…) Los testimonios de varios detenidos es que lo tomaban como una provocación más que una incomodidad”, mencionó.

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Refuerzan seguridad en Uruapan por clima de inseguridad

Respecto al clima de inseguridad que vive el municipio, el secretario indicó que la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional hicieron un reforzamiento importante en Uruapan y en todo el estado de Michoacán. Mientras que la Secretaría de Marina mantiene un despliegue permanente en el estado junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional proporciona escolta y protección a la presidenta municipal, Grecia Quiroz.

“Creo que el mensaje más importante con estas atenciones no solo con la detención de ayer, es es combatir la impunidad, que ha sido una instrucción clara de la presidenta desde el inicio de su administración. Cero impunidad”, aseguró el funcionario.

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Harfuch rechaza politización de investigaciones

García Harfuch relató que desde el primer momento de este crimen, el gabinete de Seguridad inició una investigación en coordinación con el gobierno del Estado. Sobre conflictos políticos, el funcionario indicó que se basaron en evidencias sólidas para llevar a cabo cada una de las detenciones.

“Desde que se encuentran los dos cuerpos, que es donde tenemos los primeros indicios de los que acompañan el autor material, de ahí se desprenden las primeras evidencias físicas, uno de ellos, de las personas que pierde la vida y de ahí se empieza a desprender elementos muy muy sólidos. De ahí inicia toda la investigación, cada una de las detenciones tiene un respaldo absoluto de por qué están siendo detenidos. La persona Samuel “N”, que es a la que me refiero, que filtraba información directamente al Licenciado que trabajaba en el ayuntamiento, se están las pruebas en la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y así es con cada uno de los 31 detenidos.

“El gabinete de Seguridad, nosotros no politizamos ninguna investigación, nos basamos en evidencias sólidas con total transparencia y así siempre se comunicará y así siempre lo haremos”, reiteró esta mañana.

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