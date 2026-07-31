El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como el autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al asegurar que la captura representa un paso clave en el desmantelamiento progresivo de esa organización criminal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que la captura fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, la SSPC y la Fiscalía General de la República.

El funcionario señaló que el operativo se realizó en Jalisco por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y personal de la SSPC, donde además del “R1” fue detenida otra persona.

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Detalló que la célula criminal operaba en municipios de Michoacán como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón y Zacapu, además de mantener presencia en la zona metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco.

Indicó que entre las principales actividades del grupo se encontraban el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes y transportistas, actividades que, dijo, afectaban gravemente la economía regional.

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Van 31 detenidos por caso Carlos Manzo

Respecto al asesinato del alcalde Carlos Manzo, García Harfuch informó que hasta el momento han sido detenidas 31 personas relacionadas con el caso, entre autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores y personas que brindaron información para ejecutar el ataque y encubrir a los responsables.

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Explicó que las investigaciones permitieron acreditar que Ramón Ángel “N” ordenó y financió el homicidio del edil, por lo que es considerado el principal autor intelectual del crimen.

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Añadió que la carpeta de investigación se fortaleció con análisis forenses de equipos telefónicos, intervenciones de comunicaciones autorizadas por un juez, movimientos financieros, depósitos bancarios, videograbaciones, testimonios y declaraciones ministeriales.

García Harfuch subrayó que la captura del “R1” representa mucho más que la detención de un presunto delincuente.

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“La importancia de esta operación radica en que no se trata únicamente de la captura de personas, sino del desmantelamiento progresivo de una estructura criminal que durante años ha generado violencia, coordinó actividades de tráfico, extorsión y afectó a sectores productivos. Al afectar a sus líderes, operadores y colaboradores se reducen sus capacidades de mando, financiamiento, movilidad y coordinación criminal”, afirmó.

El secretario aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad continuarán las operaciones para detener al resto de los integrantes de la organización criminal, así como para desarticular sus redes financieras, logísticas y de protección. También reconoció la coordinación con la Fiscalía de Michoacán, el gobierno de ese estado y las autoridades de Jalisco para concretar la operación.

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