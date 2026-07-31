Con la llegada del fin de semana, también llega una cartelera de actividades en CDMX, así que si todavía no tienes plan, échale un ojo a estas propuestas.

Recorrido temático de muralismo en el Centro Histórico

Uno de los movimientos artísticos más importantes del país fue el muralismo mexicano, impulsado por artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, quienes dejaron parte de su obra en el Centro Histórico de CDMX.

Este fin de semana hy un recorrido temático que te lleva por 3 lugares tapizados con sus obras: el Museo de las Constituciones, el Colegio de San Ildefonso y el Museo Vivo del Muralismo.

Foto: Colegio de San Ildefonso

Cuándo: domingo 2 a las 10:00 p.m.

La entrada es gratuita, pero se requiere registro previo.

Facebook: ‘Colegio de San Ildefonso’.

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Kitty Fest Kawaii en la Del Valle

¿Eres fan de Hello Kitty? Si tu respuesta es afirmativa, este fin de semana tienes que lanzarte a la colonia Del Valle, porque el Parque San Lorenzo (casi frente al Parque Hundido) es sede del Kitty Fest Kawaii.

Contará con un mercadillo de expositores con productos exclusivos e importados, zona gastronómica temática de Sanrio, rifas, dinámicas y spots fotográficos con Kitty y sus amigos.

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Cuándo: sábado 1 y domingo 2, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Kitty fest kawaii’.

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Comida con dinosaurios en Cretácico

Luego de millones de años extintos, ¡los dinosaurios regresaron a CDMX! Y lo hacen de una manera deliciosa en el restaurante temático Cretácico.

Este nuevo establecimiento de la colonia Moderna, cerca de Metro Xola, sirve snacks y platos fuertes como tomahawk de cerdo al fuego, ossobuco de ternera, pierna de pavo en adobo, costilla glaseada en cerveza oscura y la ‘joya ’: cráneo de dinosaurio elaborado con chocolate blanco, relleno de varios sabores.

Abre el sábado 1 de 12:30 p.m. a 8:30 p.m. y el domingo 2 de 2:30 p.m. a 7:30 p.m.

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Instagram: @cretacico.mx

Tour de leyendas en San Ángel

San Ángel es más que un barrio histórico, pintoresco y turístico. También es un destino fantasmagórico y enigmático debido a sus antiguos y escalofriantes relatos.

Si te consideras valiente, apúntate este fin de semana al tour especial de la agencia Turisteando Ando. A través de calles empedradas, templos antiguos y plazas, un grupo de actores personificarán algunas de las historias más aterradoras del barrio.

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Fotos: Turisteando Ando

Cuándo: sábado 1 a las 7:00 p.m.

El costo es de $200 pesos por persona.

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WhatsApp: (55) 6727 3803.

Festival de España en Hacienda de Los Morales

¿Quedaste con ganas de festejar el campeonato de España? Hazlo a través de los sabores, pues en Polanco, la histórica Hacienda de los Morales —construida en 1647— presenta un festival gastronómico dedicado a la gastronomía española.

Prueba las angulas a la bilbaína, jamón bellotero, pulpo a la gallega, gazpacho de espárrago blanco, paella valenciana o negra de mariscos, lechón segoviano, solomillo en salsa cabrales, crema catalana y tarta vasca.

Fotos: Hacienda de los Morales

Cuándo: sábado 1 de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y el domingo 2 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

WhatsApp: (55) 3933 3733.

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