¿Cuándo es la carrera temática de Snoopy en CDMX?

Tras 76 años de la creación de Snoopy, el pequeño beagle sigue siendo entrañable. A través del tiempo, el personaje creado por el estadounidense Charles M. Schulz trascendió las tiras cómicas, la televisión y el cine. Ahora lo ves en parques temáticos, tiendas, en cafeterías e incluso en eventos deportivos como el que va a suceder en CDMX.

¿Ya te inscribiste enSnoopy Run, una carrera temática, ideal para niños, adultos e incluso perrhijos?

¿Qué categorías tendrá la carrera temática de Snoopy en CDMX?

Como en la mayoría de carreras, Snoopy Run se divide por categorías.

Foto: JuztRun

Comienza con 3 kilómetros (caminata recreativa, para quienes no deseen competir), 5 y 10 kilómetros (dividida en categoría varonil y femenil).

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En las últimas 2 modalidades el participante puede correr junto a su perrito, aunque hay algunos requisitos fundamentales:

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Presentar cartilla de vacunación completa y reciente

Usar correa o pechera en todo momento

N se admiten perros en celo, gestantes, menores de 6 meses o agresivos

Llevar bolsas para recoger heces

Ambos deben terminar juntos la ruta

Foto: JuztRun

Si vas con niños, también hay distintas modalidades: 180 metros para niños de 6 años; 250 metros para 7 años; 300 metros para 8 años; 350 metros para 9 años; 400 metros para 10 años y 500 metros para 11 años.

Las categorías con premios a los 3 primeros lugares serán las de 5 y 10 kilómetros (individual varonil, femenil y con perro).

¿En qué parte de la CDMX será la carrera temática de Snoopy?

La carrera temática de Snoopy será en Avenida Paseo de la Reforma y vialidades aledañas.

El punto de encuentro es la Estela de Luz; y avanzará hasta el Auditorio Nacional. En algunos casos, los participantes tendrán que recorrer parte de la Avenida Parque Lira, entre la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

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Fotos: JuztRun

Aprovecha esta oportunidad de recorrer a pie esta zona de la CDMX, rodeada de enormes edificios y monumentos emblemáticos.

Aantes, durante y después de la carrera podrás encontrar photo opportunities, a Snoopy y toda su ‘pandilla’ para llevarte la imagen del recuerdo.

¿Cuánto cuesta participar en la carrera temática de Snoopy?

Hay 2 tipos de inscripciones para la carrera temática de Snoopy en CDMX.

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Snoopy Run Kit tiene un costo de $700 pesos por persona e incluye playera conmemorativa, una medalla con Snoopy vestido de superhéroe, tote bag, número y chip e hidratación en ruta y en la meta.

Fotos: JuztRun

Snoopy Fan Kit cuesta $990 e incluye, además, una sudadera, bucket hat y taza.

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Más información en el sitio web: snoopyrun.mx

¿Cuándo es la carrera temática de Snoopy en CDMX?

¿Tú y tu perrito están listos para correr con Snoopy? Anota la fecha, porque será el domingo 2 de agosto, desde las 6:15 a.m.

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