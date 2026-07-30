¿Cuándo es la carrera temática de Snoopy en CDMX?

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Tras 76 años de la creación de Snoopy, el pequeño beagle sigue siendo entrañable. A través del tiempo, el personaje creado por el estadounidense Charles M. Schulz trascendió las tiras cómicas, la televisión y el cine. Ahora lo ves en parques temáticos, tiendas, en cafeterías e incluso en eventos deportivos como el que va a suceder en CDMX.
¿Ya te inscribiste enSnoopy Run, una carrera temática, ideal para niños, adultos e incluso perrhijos?
¿Qué categorías tendrá la carrera temática de Snoopy en CDMX?
Como en la mayoría de carreras, Snoopy Run se divide por categorías.
Comienza con 3 kilómetros (caminata recreativa, para quienes no deseen competir), 5 y 10 kilómetros (dividida en categoría varonil y femenil).
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En las últimas 2 modalidades el participante puede correr junto a su perrito, aunque hay algunos requisitos fundamentales:
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- Presentar cartilla de vacunación completa y reciente
- Usar correa o pechera en todo momento
- N se admiten perros en celo, gestantes, menores de 6 meses o agresivos
- Llevar bolsas para recoger heces
- Ambos deben terminar juntos la ruta
Si vas con niños, también hay distintas modalidades: 180 metros para niños de 6 años; 250 metros para 7 años; 300 metros para 8 años; 350 metros para 9 años; 400 metros para 10 años y 500 metros para 11 años.
- Las categorías con premios a los 3 primeros lugares serán las de 5 y 10 kilómetros (individual varonil, femenil y con perro).
¿En qué parte de la CDMX será la carrera temática de Snoopy?
La carrera temática de Snoopy será en Avenida Paseo de la Reforma y vialidades aledañas.
El punto de encuentro es la Estela de Luz; y avanzará hasta el Auditorio Nacional. En algunos casos, los participantes tendrán que recorrer parte de la Avenida Parque Lira, entre la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
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Aprovecha esta oportunidad de recorrer a pie esta zona de la CDMX, rodeada de enormes edificios y monumentos emblemáticos.
Aantes, durante y después de la carrera podrás encontrar photo opportunities, a Snoopy y toda su ‘pandilla’ para llevarte la imagen del recuerdo.
¿Cuánto cuesta participar en la carrera temática de Snoopy?
Hay 2 tipos de inscripciones para la carrera temática de Snoopy en CDMX.
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Snoopy Run Kit tiene un costo de $700 pesos por persona e incluye playera conmemorativa, una medalla con Snoopy vestido de superhéroe, tote bag, número y chip e hidratación en ruta y en la meta.
Snoopy Fan Kit cuesta $990 e incluye, además, una sudadera, bucket hat y taza.
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Más información en el sitio web: snoopyrun.mx
¿Cuándo es la carrera temática de Snoopy en CDMX?
¿Tú y tu perrito están listos para correr con Snoopy? Anota la fecha, porque será el domingo 2 de agosto, desde las 6:15 a.m.
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