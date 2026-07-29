El Centro Histórico de CDMX no solo es el corazón histórico del país, también es el epicentro turístico de la ciudad.

Entre sus atractivos, están algunas de sus terrazas, donde además de comer y beber rico, puedes tener vistas poco comunes de sus edificios.

Hace poco se abrió una completamente nueva y nos lanzamos a conocerla. Te contamos cómo es.

¿Dónde está la nueva terraza del Centro Histórico de CDMX?

La nueva terraza del Centro Histórico está en el séptimo piso del hotel Zócalo Central, en Avenida 5 de Mayo 61, casi esquina con calle Monte de Piedad, a escasos metros del Zócalo.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Puedes llegar utilizando el Metro. La estación más cercana es Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2, a unos minutos caminando. También está Allende (de la misma línea), a 2 calles.

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¿Cómo es la nueva terraza en el Centro Histórico de CDMX?

La nueva terraza en el Centro Histórico de CDMX —aún sin nombre oficial— tiene detalles como pilares de cantera, paredes de ladrillo, espejos tintados de aspecto antiguo y techos con vigas de madera.

El restaurante se divide en 2 zonas: la zona ‘cubierta’, con ventanas de ambos lados yvista a la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, el Zócalo, la Torre Latinoamericana, la cúpula del Palacio de Bellas Artes y algunos edificios de Paseo de la Reforma.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La segunda zona es la terraza, con techo retráctil y panorámicas 180° del Centro Histórico y el norte de la CDMX. Puedes ver el costado derecho de la catedral, el Templo de Santo Domingo, la Parroquia de Santa Catalina Virgen y Mártir, la Torre Insignia y, si el día está despejado, la Sierra de Guadalupe.

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Hablando de su comida, a cargo del chef Pepe Salinas, la terraza se especializa en desayunos, así que hay una barra con pan (dulce y salado), una barra fría con fruta fresca y yogurt, y la estación principal, donde se preparan waffles, hot cakes, chilaquiles (verdes y rojos), sopes y quesadillas de tinga de pollo, champiñones y chicharrón prensado.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Hay también varios tipos de café, chocolate caliente y jugos naturales (de naranja, verde y toronja).

¿Cuánto cuesta entrar a la nueva terraza del Centro Histórico de CDMX?

El acceso a la nueva terraza del Centro Histórico de CDMX está incluido para los huéspedes del hotel Zócalo Central.

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Si eres visitante externo, desayunar en este spot tiene un costo de $450 pesos por persona.

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Considera que abre todos los días de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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Sitio web: centralhoteles.com/es

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