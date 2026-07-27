Si tu celular está lleno de fotos de tu gato, te traemos un plan de fin de semana en CDMX que no te vas a querer perder.

Con un programa lleno de actividades, el Gato Fest 2026 está lejos de ser un plan tradicional, pues además de poner un granito de arena en favor de los gatitos que no tienen hogar, podrás encontrar a tu próximo compañero de cuatro patas.

Aquí en Destinos te contamos los detalles sobre este festival que combina tanto solidaridad como concientización y compritas para que te lances a disfrutarlo y, de paso, puedas cambiar la vida de cientos de gatos.

Ls cat lovers no se pueden perder este festival. Foto: Instagram @gatofest_oficial

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¿Qué habrá en el Gato Fest 2026?

Si tienes pensado darte una vuelta al Gato Fest 2026 en CDMX, esta nueva edición contará con zona gastronómica, presentaciones musicales, un bazar con productos para gatos —como accesorios para ti, rascadores, muebles 'gatificados', camas, snacks, todo tipo de comida para ellos y bebederos— y conferencias impartidas por especialistas, donde podrás aprender sobre los cuidados de los felinos.

En familia podrás disfrutar de los talleres programados:

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Creación de Omamori de gato: elabora un amuleto colgante de fieltro en forma de felino inspirado en la cultura japonesa, que podrás personalizar con una palabra relacionada con la suerte o felicidad

Tote bag con gatito: los pequeños aprenderán a hacer este bolso de tela con un tierno michi

Gato de origami: con la técnica de plegado de papel, aprende como hacer una figura

Gato como animal de compañía: este taller didáctico tiene como objetivo informar a través de carteles e infografías sobre lo que es un gato y proyectar tu aprendizaje en pintura

Ramo de flores: diseña tu propio ramo de flores en forma de felino usando papel y listones

Si tu intención es sumar un nuevo integrante a la familia, en Gato Fest 2026 tendrás la oportunidad de conocer decenas de michis rescatados en su jornada de adopción responsable, y si uno de ellos llamó tu atención, en ese instante puedes iniciar el proceso para que sea parte de tu familia.

Cada albergue establece sus propios requisitos, por lo que es recomendable llevar una identificación oficial, comprobante de domicilio e incluso estar dispuesto a participar en una entrevista que ayude a garantizar el bienestar del michi.

Dentro de la programación del Gato Fest 2026 podrás encontrar distintas actividades. Foto: Instagram @gatofest_oficial

¿Cómo ayudar durante el Gato Fest?

Este evento en CDMX no solo se trata de una experiencia de convivencia, también tiene una iniciativa a favor del bienestar animal, cuya meta es recaudar 13 toneladas de alimento que serán destinadas a ayudar a más de mil gatos resguardados en organizaciones dedicadas al rescate y cuidado.

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De acuerdo con su perfil de Instagram, Gato Fest 2026 convoca a quienes asistan a poner un granito de arena donando:

Arena

Comida

Croquetas

Camitas

Rascadores

Productos de limpieza

Puedes poner un granito de arena si asistes al festival. Foto: Instagram @gatofest_oficial

¿Cuándo y dónde será el Gato Fest 2026?

Para que no se te pase la fecha, anota en tu agenda tu cita con los michis el domingo 9 de agosto, a partir de las 10:00 y hasta las 20:00 horas.

Si bien la entrada al evento es gratuita, no olvides llevar tu donación en especie.

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El Gato Fest 2026 se llevará a cabo en la Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ubicada en:

Avenida Parque Lira 94, Observatorio, Miguel Hidalgo, CDMX

Puedes llegar al festival en transporte público, utilizando el Metro de la Línea 7, bajando en la estación Tacubaya o en el Metrobús Línea 2 en la estación Parque Lira.

Así que si eres un auténtico cat lover, aparta la fecha para disfrutar de este festival y contribuir a una buena causa.

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