El Museo Dolores Olmedo ha reabierto sus puertas para disfrutar una colección de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo.

Te decimos cuánto cuesta la entrada y qué podrás ver en este legendario recinto.

¿Qué ver en el Museo Dolores Olmedo?

El Museo Dolores Olmedo alberga una de las colecciones más grandes de Diego Rivera y Frida Kahlo, y también conserva y difunde el legado de la empresaria y coleccionista Dolores Olmedo, quien dedicó su vida a posicionar a México como un referente internacional del arte y la cultura.

Conecta con la visión e historia de Dolores Olmedo en las actividades y exposiciones del museo Foto: Instagram @elolmedomx

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Desde obras hasta objetos históricos, este recinto cuenta con una muestra de expresiones artísticas de 3 periodos de la historia del país: arte prehispánico, novohispano y moderno.

Durante el recorrido por su finca de arquitectura del siglo XVI, puedes apreciar tallas de madera de la época del virreinato y en sus jardines observar pavorreales y xoloitzcuintles descansano o andando por ahí.

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Al final de tu visita,disfruta de la cocina tradicional de Xochimilco y una barra de café de especialidad en la cafetería del Museo Dolores Olmedo.

Además del acervo artístico del Museo Dolores Olmedo, aquí podrás disfrutar un paisaje arquitectónico y natural. Foto: Museo Dolores Olmedo

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Dolores Olmedo este 2026?

Una manera de conseguir tus entradas para el Museo Dolores Olmedo es a través de la plataforma Fever o en taquillas del recinto. Los precios de entrada de 2026 son estos:

Entrada general: $432

Nacionales:$162

Estudiantes y profesores nacionales: $70

Vecinos de la alcaldía de Xochimilco: $70

Adultos mayores y menores de 12 años nacionales: $70

Menores de 6 años: entrada libre

Además del acceso a las colecciones del Museo Dolores Olmedo y los jardines, tu boleto te permite disfrutar de varias actividades:

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Taller de artes plásticas: para despertar a tu artista interior con actividades de pintura, inspirándote en las colecciones del museo .

. Pasaporte de búsqueda: sirve como guía para encontrar animales ocultos tanto en las obras como en los jardines y rincones de la finca.

Descubre tu artista anterior con los talleres de artes plásticas en el Museo Dolores Olmedo. Foto: Instagram @elolmedomx

¿Cuáles son los horarios y dónde se encuentra el Museo Dolores Olmedo?

El Museo Dolores Olmedo se encuentra al sur de la CDMX, en Avenida México 5843, La Noria, Xochimilco.

Su horario de servicio es de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Para llegar puedes usar transporte público, como el Tren Ligero en dirección a Xochimilco y bajar en la estación La Noria. Y en automóvil debes tomar el Anillo Periférico con dirección a la Avenida México-Xochimilco; no cuenta con estacionamiento.

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Planea tu visita al Museo Dolores Olmedo y descubre este tesoro al sur de la capital.

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