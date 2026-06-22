Las vacaciones de verano se aproximan y, si estás planeando un viaje a Estados Unidos para llevar a tus hijos a sitios como Disneyland, es importante que conozcas los requisitos de la visa americana para menores.

Una duda frecuente tiene que ver con el proceso de la entrevista, ¿es obligatorio que tus peques la presenten? En Destinos te damos la respuesta.

¿Es necesario que tus hijos hagan la entrevista para tramitar la visa?

A finales de 2025, la Embajada de Estados Unidos modificó los lineamientos sobre la exención de la entrevista para la visa americana. A partir de ello, se estableció que los menores de 14 años deben presentarla entrevista, excepto si:

Renuevan una visa B-1, B-2, B1/B2 o una Tarjeta o Folio de Cruce Fronterizo.

Presentan su solicitud en el país de su nacionalidad o residencia habitual.

No han sido rechazados anteriormente, o si el rechazo ha sido eximido.

En caso de que tus peques queden exentos, aún así es necesario que asistan con cita para realizar el trámite.

Y los recién nacidos también deben acudir a la entrevista con su madre o tutor (quien haya hecho la solicitud), para verificar su identidad presencialmente.

Durante la entrevista de la visa, los menores de 14 años son cuestionados sobre los motivos del viaje. Foto: Magnific

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¿Cuáles son los requisitos para tramitar la visa de tus hijos?

De acuerdo con información de la Embajada de EU, los requisitos de la visa B1/B2 para menores de edad son:

Formulario DS-160.

Pasaporte vigente.

Cita impresa para acceder al Centro de Atención a Solicitantes (CAS), Embajada o Consulado.

Recibo de pago original.

Fotografía reciente a color, tamaño 5 × 5 cm con fondo blanco.

Acta de nacimiento y la visa vigente del adulto responsable.}

En caso de que un padre no asista a la entrevista, hay que presentar una carta de consentimiento notariada (en español y/o inglés) del padre ausente, con una copia de su identificación oficial.

Si el solicitante tiene la custodia del menor, debe presentar documentos legales que acrediten la custodia única o compartida, si aplica.

Consideraciones importantes:

Los mayores de edad están obligados a entregar documentos de solvencia económica como recibos de nómina y estados de cuenta.

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Y los solicitantes de la visa no inmigrante F, M o J tienen que configurar sus redes sociales como públicas para que las autoridades verifiquen su identidad.

¿Cuánto cuesta tramitar la visa americana?

El precio de la visa americana para menores de 15 años es de 15 dólares, equivalente a $257.85. Sin embargo, esa tarifa solo aplica si, al menos uno de los padres, cuenta con su documento vigente, así lo indica el sitio de la Embajada de EU.

Por otra parte, los mayores de 15 años deben pagar 185 dólares, aproximadamente $3,179.95. En ambos casos, si la solicitud es rechazada no hay reembolso.

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¡Que no se te pasen estos datos! Antes de armar el itinerario para las vacaciones de tus hijos, llévalos a que tramiten lo antes posible su visa y que se preparen para la entrevista.

La entrevista para la visa B1/B2 se realiza en español. Foto: Magnific

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