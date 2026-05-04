Conocer las razones más comunes por las que se niega la visa de Estados Unidos es fundamental para evitar errores y aumentar las probabilidades de éxito. Hoy en Destinos te mencionamos las principales.

¿Por qué motivos te pueden negar la visa americana?

Ya sea para turismo, visitas familiares, negocios o estudios, los mexicanos deben presentar una visa para entrar a Estados Unidos. Al tramitarla, además de la revisión de los documentos, se incluye una entrevista con un oficial consular.

En esa entrevista él hace preguntas sobre el propósito del viaje, tu situación económica y tus lazos con tu país de residencia. De igual manera, se realiza la toma de huellas.

Y aunque parece un proceso sencillo, mucha cosas pueden fallar y eso hace que sea rechazada la solicitud. La principal razón tiene que ver con los documentos incompletos:

Documentos incompletos

De acuerdo con el U.S. Department of State, cuando faltan documentos, el oficial consular no tiene manera de comprobar aspectos clave.

Por ejemplo, no presentar comprobantes de ingresos, cartas laborales actualizadas o estados de cuenta puede generar dudas sobre tu estabilidad financiera o tus intenciones de regresar a tu país de origen.

Asimismo, puede dar la impresión de falta de preparación e incluso de poca transparencia. Ello no significa que estés ocultando algo, pero sí puede afectar negativamente la percepción del oficial.

Como tip, lleva documentos reales, legibles y vigentes.

Hay razone que causan la negación definitiva de la visa americana. Foto: Freepik

Solicitar mal el tipo de visa

Elegir mal el tipo de visa es otro error común y puede tener consecuencias directas en su aprobación.

Cada visa está diseñada para un propósito específico —turismo, estudios, trabajo, intercambio, entre otros— y las autoridades migratorias evalúan tu caso con base en ese propósito. Si hay inconsistencias entre lo que declaras y el tipo de documento que solicitaste, es probable que les surjan dudas.

Y ligado al punto anterior, cada categoría tiene requisitos distintos, por lo que elegir la incorrecta puede hacer que presentes documentos que no corresponden o que te falten los que sí son obligatorios.

En ese sentido, el U.S. Department of State recomienda prestar atención al momento de llenar el formulario DS-160.

Falta de vínculos con país de origen

Los oficiales buscan señales de que regresarás a tu país. Si no ven empleo estable, estudios en curso, propiedades o familia cercana pueden pensar que existe el riesgo de que te quedes ilegalmente.

Situación económica

No demostrar suficientes recursos para cubrir el viaje o la estancia en Estados Unidos es otra causa de la negación de la visa americana. Para solucionarlo, lleva estados de cuenta, comprobantes de ingresos y asegúrate de ir al corriente con tus declaraciones de impuestos.

Violaciones a las leyes

Aunque éstas no son razones comunes, vale la pena conocerlas porque ameritan la negación absoluta de la visa:

Mentir o presentar información falsa, si el solicitante planea estar más tiempo de lo declarado o si planea quedarse a trabajar de manera ilegal, contar con antecedentes de delitos (como tráfico de drogas, violencia y fraudes financieros) y tener vínculos con actividades, organizaciones y grupos ilícitos.

Llenar mal el formulario DS-160 puede hacer que te nieguen la visa. Foto: Freepik

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¿Qué pasa si te niegan la visa americana?

Durante la entrevista consular se notifica al solicitante el motivo de la negación de su visa americana y la sección de ley que se le ha aplicado, siendo la sección 214(b) la más frecuente.

Pero no todo está perdido: si el rechazo se debe a la falta de documentos o información, el solicitante puede proporcionarla dentro del plazo indicado por las autoridades; pero si fue por violaciones a la ley, no hay manera de obtenerla.

Como la mayoría de causas no son graves, es posible volver a intentar el proceso. Eso sí, se debe volver a pagar el costo de la visa porque no hay reembolsos.

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