Las calles de CDMX hoy se llenan de color y vida ante la presencia del Festival de Flores y Jardines (FYJA), un evento que regresa con una nueva edición que invita a todos los asistentes a mirar la ciudad desde lo botánico.

Con diferentes instalaciones florales, rutas al aire libre y propuestas que mezclan diseño y naturaleza, este festival es mucho más que un buen spot para fotos.

Aquí te contamos lo que debes saber antes de visitarlo.

Este festival llena de color y vida el asfalto de la ciudad. Foto: @fyjamx

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10 cosas que debes saber antes de ir al FYJA 2026 en CDMX

1. El tema de este año en el FYJA es 'El Jardín Mexicano'

El jardín mexicano es historia, naturaleza y comunidad. Este año, las instalaciones y arreglos nos recordarán desde el jardín prehispánico hasta el actual. Elementos como balcones, azoteas y patios llenos de flores son parte de nuestra memoria.

2. Qué ver durante el FYJA 2026

En el FJYA, más que la estético, cada artista presenta una interpretación con arcos y jardines florales, con distintas especies, creando así su propia visión de lo que significa un Jardín méxicano.

Encontrarás fachadas florales, instalaciones y esculturas para tomarte la foto. Atraviesa arcos florales y recorre jardines efímeros.

Admira la diversidad de flora que tenemos en México.

Cada instalación floral representa un concepto distinto de el "Jardín Mexicano". Foto: FYJA 2026

3. El festival es de acceso libre

La ciudad se transformará con flores y jardines en un evento gratuito y abierto a todo publico, ideal para recorrer, tomar fotos

4. Asiste al Congreso de las Flautas

Céline Baumann, paisajista invitada especial de esta edición, presenta “El Congreso de las Plantas”, una puesta en escena que enaltece la vegetación endémica de México.

Reúne especies como el peyote, agave, maíz, la jacaranda y el eucalipto, las cuales han sido clave en la alimentación, medicina y rituales en el país.

La experiencia imagina las plantas como una reflexión de la coexistencia, el apoyo mutuo y la importancia de estas especies.

El Congreso de las Plantas, una experiencia escénica. Foto: FYJA 2026

5. Otras actividades del FYJA

FYJA tiene una programación que incluye pláticas, conversatorios, recorridos y talleres.

Estas actividades permiten entender, desde el cuidado básico de las plantas hasta iniciativas comunitarias para la adopción y recuperación de espacios verdes.

6. Huerto Lincoln para los más pequeños

Si planeas asistir con infancias, no hay forma de que se aburran. FYJA tiene un espacio destinado para disfruten de un área de juegos infantiles, talleres y recorridos pensados en el aprendizaje y desarrollo de los menores .

Este festival incluye actividades pensadas para los más pequeños. Foto: @fyjamx

7. Hay talleres con costo adicional

Muchas de las instalaciones y recorridos son de acceso libre, sin embargo debes tener en cuenta que los talleres y actividades especiales tienen un costo adicional.

Visita su sitio para conocer precios,cupo y puedas considerarlo dentro de tu visita.

8. Puedes votar por tu instalacion favorita.

FYJA invita al público a participar con su votación. Durante tu visita puedes elegir fachada preferida y “tomarte la foto”.

9. ¿Dónde y cuándo es?

Desde el Parque Lincoln hasta el Parque América, el festival FYJA ha trazado una ruta que combina el entorno arquitectónico de Polanco con la naturaleza de las instalaciones florales.

Esta edición se llevará a cabo desde hoy, 30 de abril, al domingo 3 de mayo.

10. Cerrarán calles durante FIJA

Con el objetivo de permitir el libre tránsito de los asistentes y evitar accidentes, la avenida Masaryk estará cerrada al paso vehicular, por lo que debes tomarlo en cuenta si asistes al evento en automóvil.

Esta restricción vehicular se aplicará los días 2 y 3 de mayo, de 08:00 a 20:00 horas.

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