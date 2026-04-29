En el marco del Tianguis Turístico 2026 y del 25 aniversario de Grupo Brisas, se anunciaron 4 nuevos hoteles en Los Cabos y CDMX.

Para conocer los detalles, entrevistamos a Antonio Cosío Pando, CEO de Grupo Brisas.

¿Cuáles son los nuevos hoteles que se estrenarán en CDMX?

En CDMX, se proyecta que Grupo Brisas amplíe su presencia con 3 nuevos hoteles en diferentes puntos de la capital.

Sobre Avenida Insurgentes, muy cerca del WTC, el CEO de Grupo Brisas indica que se trabaja en un Galería Plaza “de mayor magnitud, que rondará los 400 cuartos (...) con un rooftop, alberca, gimnasio, restaurante, centro de convenciones o salones grandes por lo menos”.

Foto: Grupo Brisas

En el Centro Histórico, particularmente sobre Calle 5 de Febrero, se remodelará “una casa muy pequeña protegida por el INAH y que, aunque no se le puede hacer mucho, tendrá 30 habitaciones, un rooftop, alberca y un pequeño gimnasio”.

La tercera propiedad estará dentro del Frontón México, frente al Monumento a la Revolución. En este caso, Cosío Pando anuncia que tendrá de 110 a 120 habitaciones.

Fotos: Grupo Brisas

Por el momento, aún se discute qué marcas ocuparan estos 2 últimos hoteles. “Serán operados por nosotros, pero estamos analizando si van a ser marcas nuevas nuestras para hoteles boutique o si vamos a contratar marcas internacionales”.

Grupo Brisas también estrenará un hotel en Los Cabos de gran lujo

En Los Cabos se edificará el más grande de los hoteles dentro de los planes de expansión de Grupo Brisas, y Cosío Pando apunta a que, en la actualidad “está muy avanzado en cuanto a trámites y permisos”.

Foto: Grupo Brisas

Afirma que será un “proyecto muy ambicioso”; se ubicará en un terreno de 120 hectáreas, con el sello Nizuc, una de las marcas más lujosas y exclusivas de la compañía.

El terreno “podrá albergar de 2 a 3 hoteles adicionales en el futuro”, contará con una zona de residencias y “aún estamos viendo si habrá un campo de golf o algún otro tipo de amenidad del estilo”.

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Cosío Pando señala que este hotel tendrá “acceso directo a la playa, gimnasio, varios restaurantes y un spa que no será el típico spa, sino uno Nizuc Wellness al que le estaremos introduciendo tratamientos de células madre y exosomas (por mencionar algunas), en alianza con la compañía de medicina regenerativa Kaloni”.

¿Cuándo abrirán los nuevos hoteles de Grupo Brisas?

Antonio Cosío Pando, CEO de Grupo Brisas, dice que, en el caso del nuevo hotel Nizuc Los Cabos, se espera que arranque la construcción a finales de año. “Al ser un proyecto más ambicioso, tardará de 3 a 4 años completarlo”.

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En el caso de las propiedades del Centro Histórico y Frontón México, también se planea iniciar con la edificación en el transcurso de 2026, aunque aún no hay una fecha tentativa de apertura.

Cosío Pando señala que el comienzo de obras del Galería Plaza en Insurgentes “podría ser en 2027”.

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