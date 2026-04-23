Durante las últimas horas, la zona arqueológica de Chichén Itzá, uno de los sitios emblemáticos de la civilización maya y reconocida como Patrimonio de la Humanidad, ha reforzado sus protocolos de seguridad.

Si vas a visitar este sitio, presta atención a la nueva medida temporal que han implementado las autoridades para que no te tome por sorpresa.

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¿Cuál es la nueva medida temporal de seguridad en Chichén Itzá?

Debido a los hechos ocurridos en Teotihuacán, Guadalupe Espinosa Rodríguez, directora de la Zona Arqueológica, Museo y Catvi de Chichén Itzá, informó que temporalmente se prohibirá el ingreso con mochilas (backpacks) a la zona arqueológica.

Por lo anterior, se recomienda a los turistas llevar únicamente artículos personales indispensables, mismos que pueden ser portados en bolsos pequeños.

Eso sí, de manera permanente Chichén Itzá será custodiada por personal del INAH y la Guardia Nacional, tanto para preservar la seguridad de los visitantes como para mantener en perfectas condiciones las ruinas.

Para la tranquilidad de los visitantes, el Patronato de Servicios Culturales y Turísticos del estado de Yucatán mantiene activos protocolos de revisión en los accesos a esta y otras zonas arqueológicas de la entidad, como Uxmal.

Si quieres entrar a la antigua ciudad maya, otra opción es dejar los bolsos y mochilas en los casilleros.

En el mismo sitio del INAH se indica que éste es un servicio adicional, por lo que su costo no se incluye en el boleto de entrada.

En Chichén Itzá está prohibido subir a la pirámide Kukulcán y a la mayoría de estructuras. Foto: Pixabay

¿Qué otras medidas de seguridad hay en Chichén Itzá?

Como parte del reglamento permanente, en Chichén Itzá se prohíbe el ingreso con drones, a excepción de las personas que cuenten con un permiso explícito del INAH para fines de investigación.

Tampoco se puede ingresar con equipos fotográficos profesionales y tripiés, salvo que se haya pagado el impuesto correspondiente en las taquillas especiales.

Además, no se permite el ingreso con mascotas, bocinas, alimentos ni bebidas (a excepción de agua), y está prohibido desviarse a otras zonas no abiertas al público por el INAH.

Y por motivos de preservación, no se permite subir el Templo de Kukulcán ni la mayoría de las estructuras. El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas, conforme la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

¿Cuál es el costo de entrada a Chichén Itzá este 2026?

Este 2026, el costo de la entrada general a Chichén Itzá es de $105; pero el Gobierno del estado, a través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cobra una tarifa adicional para extranjeros de $548, y para nacionales de $190.

Las personas nacionales mayores de 60 años, jubilados y pensionados, maestros y estudiantes en activo, discapacitados e investigadores y pasantes con permiso del INAH, presentando identificación oficial vigente, quedan exentos del pago.

Como último dato para tu visita, Chiché se encuentra a una hora y media de Mérida en auto.

Abre de lunes a domingo de 08:00 a 17:00 horas. El último acceso es a las 16:00 horas.

Antes de Visitar Chichén Itzá, conoce medidas de seguridad y respeta el reglamento. Foto: Pexels

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