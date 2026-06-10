Con 210 piezas de colecciones públicas y privadas que pretenden mostrar la diversidad del arte textil mexicano de diferentes regiones, ayer se inauguró el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), en el Palacio del Marqués del Apartado, en República de Argentina 12.

La Subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Nuñéz Bespalova, señaló que el monto de inversión para remodelar el espacio, así como labores de restauración y gastos de la propia confección del museo ascendió a los 80 millones de pesos.

El museo funcionará con una exposición permanente que muestra fibras, tintas, hilos, tejidos, bordados y más piezas; contará también con una muestra temporal de artistas del hilo contemporáneos, para crear un diálogo entre lo ancestral y lo actual.

La primera exhibición del Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos muestra piezas de distintas regiones de México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

De acuerdo con Núñez Bespalova, el MUT será gestionado por un Consejo formado por artesanos, gestores culturales y especialistas en arte popular, entre ellos Alejandro de Ávila, quien es el curador general.

De Ávila narró que la idea del museo y de la creación de un lugar que valide a las artesanas textiles, fue de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Supe también que ella (Claudia Sheinbaum) acompañó a su madre, la doctora Annie Pardo, quien es fisióloga, gran investigadora, se enamoró de los textiles indígenas, y, por lo que supe, Claudia acompañó a su madre a los viajes, para hablar con tejedores de las regiones de México, por ellos hay historia personal y ligada al México profundo”, señaló.

El curador dijo que uno de los propósitos principales del recinto es transmitir que el arte textil es una labor viva. “Esto es el arte de la gente que sigue siendo la menos reconocida y la más desposeída, y que aporta un acervo extraordinario que nos coloca entre las tradiciones textiles más importantes del mundo, que no se reconocen, pero que este espacio lo va a lograr”, apuntó.

Conformado por 16 salas y un espacio para las muestras permanentes, el MUT alberga también el Taller Original, donde artesanos trabajan creaciones únicas. Así, explicó Núñez Bespalova, el MUT funcionará con la unión entre la Secretaría de Cultura, el Fondo Nacional para las Artesanías (FONART) y el programa Original. De ese taller se desprenderán creaciones que serán comercializadas en las tiendas del FONART.